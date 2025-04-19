Вампирский блюз на старом американском юге: рецензия на фильм "Грешники"

В украинских кинотеатрах начался показ картины "Грешники" от автора "Черной пантеры", режиссера Райана Куглера. Рассказываем, каким получился многожанровый фильм, призванный пугать, искушать и очаровывать. Одним словом, делать все то, что, по мнению теологов, традиционно делает дьявол. А как же еще поступать с грешниками?

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Фокус посмотрел фильм одним из первых и делится впечатлениями.

О чем фильм "Грешники" 2025

Перед нами — история о сверхъестественном зле, берущем энергию из блюза. Она косвенно черпает вдохновение из легенды о блюзмене из Миссисипи Роберте Джонсоне, продавшем душу дьяволу в обмен на славу и богатство.

Братья-близнецы Элиас и Элайджа Смоук (Майкл Б. Джордан), модно одетые гангстеры с большим криминальным послужным списком в Чикаго, возвращаются в родные места – долину реки Миссисипи на юге США в 1932 году, желая открыть стильный клуб для не так давно освобожденных из рабства собратьев.

Трейлер фильма "Грешники" 2025

Для открытия у них есть целый грузовик награбленного добра, по намекам сценаристов, украденного у людей Аль Капоне, много спеси, алкоголя и желания указать белым на их место.

Для музыкального сопровождения открытия братья приглашают своего кузена Сэмми (Майлз Кейтон) – талантливого блюзмена и по совместительству – сына местного проповедника.

"Будешь играть с дьяволом – однажды он явится к тебе на порог", — говорит сыну проповедник, зная увлечение Сэмми блюзом и его нежелание присоединяться к отцовской работе проповедника. Но юный музыкант полон решимости жить блюзом, и дружба с кузенами-гангстерами выглядит куда заманчивее скучных отцовских нравоучений. Решено: Сэмми присоединяется к Элиасу и Элайдже на открытии заведения в полнолуние.

Правда, открытие получится куда более зажигательным, чем ожидалось.

Так о чем же на самом деле фильм "Грешники"

Конечно, перед нами – гораздо больше, чем просто вампирский ужастик, замешанный на тривиальных догмах добра и зла. В каком-то смысле Райан Куглер создал "черную" версию культовой картины "От заката до рассвета" Роберта Родригеза, но с куда более глубокими смыслами, меньшим набором шуток и глубинным драматизмом.

Первая половина фильма Куглера выглядит правдоподобной историей о двух героических для своего класса анархистах, позволивших себе больше, чем все остальные, готовые "спасать" собратьев из пропасти тотальной безнадеги жизни черных меньшинств в США послевоенного периода 30-ых годов прошлого века.

Майкл Б. Джордан сыграл роли братьев-близнецов Фото: Постер

Их опьяняет иллюзия власти и возможность диктовать правила, пусть и в пределах родного городка, ведь они "видели мир" и работали на самого Аль Капоне. Но столкновение со злом в неприкрытом виде ломает их планы и ставит перед вопросами духовного толка. А перспектива "дожить до утра" выглядит далекой и туманной.

Хоррор-составляющая картины создана ярко, достоверно и часто вынуждает вздрагивать чувствительных зрителей, расслабленных первой частью фильма.

В принципе можно констатировать, что дебют в жанровой нише Райану Куглеру удался. У него даже получилось мастерски миксовать несколько жанров и в каком-то смысле создать нечто новое: мало кто брался за смешение мюзикла и фильма ужасов. И такой жанровый эксперимент уже имеет право на уважение и внимание зрителей.

Так что всем небезразличным к блюзу, а также к извечной борьбе добра и зла будет что посмотреть в ближайшие пару недель. И будьте готовы, что "ночка будет жаркой".

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