Вампірський блюз на старому американському півдні: рецензія на фільм "Грішники"

В українських кінотеатрах розпочався показ картини "Грішники" від автора "Чорної пантери", режисера Раяна Куглера. Розповідаємо, яким вийшов багатожанровий фільм, покликаний лякати, спокушати і зачаровувати. Одним словом, робити все те, що, на думку теологів, традиційно робить диявол. А як же ще чинити з грішниками?

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Фокус подивився фільм одним із перших і ділиться враженнями.

Про що фільм "Грішники" 2025

Перед нами — історія про надприродне зло, що бере енергію з блюзу. Вона побічно черпає натхнення з легенди про блюзмена з Міссісіпі Роберта Джонсона, який продав душу дияволу в обмін на славу і багатство.

Брати-близнюки Еліас і Елайджа Смоуки (Майкл Б. Джордан), модно вбрані гангстери з великим кримінальним послужним списком у Чикаго, повертаються до рідних місць — долини річки Міссісіпі на півдні США 1932 року, бажаючи відкрити стильний клуб для нещодавно звільнених із рабства побратимів.

Трейлер фільму "Грішники" 2025

Для відкриття у них є ціла вантажівка награбованого добра, за натяками сценаристів, вкраденого у людей Аль Капоне, багато пихи, алкоголю і бажання вказати білим на їхнє місце.

Для музичного супроводу відкриття брати запрошують свого кузена Семмі (Майлз Кейтон) — талановитого блюзмена і за сумісництвом — сина місцевого проповідника.

"Будеш грати з дияволом — одного разу він з'явиться до тебе на поріг", — каже синові проповідник, знаючи захоплення Семмі блюзом і його небажання приєднуватися до батьківської роботи проповідника. Але юний музикант сповнений рішучості жити блюзом, і дружба з кузенами-гангстерами має значно привабливіший вигляд, ніж нудні батьківські моралі. Вирішено: Семмі приєднується до Еліаса та Елайджі на відкритті закладу в повний місяць.

Щоправда, відкриття вийде куди більш запальним, ніж очікувалося.

Так про що ж насправді фільм "Грішники"

Звичайно, перед нами — набагато більше, ніж просто вампірський фільм жахів, замішаний на тривіальних догмах добра і зла. У якомусь сенсі Раян Куглер створив "чорну" версію культової картини "Від заходу до світанку" Роберта Родрігеза, але з набагато глибшими смислами, меншим набором жартів і глибинним драматизмом.

Перша половина фільму Куглера виглядає правдоподібною історією про двох героїчних для свого класу анархістів, які дозволили собі більше, ніж усі інші, і які готові "рятувати" побратимів із прірви тотальної безнадійності життя чорних меншин у США повоєнного періоду 30-их років минулого століття.

Майкл Б. Джордан зіграв ролі братів-близнюків Фото: Постер

Їх п'янить ілюзія влади і можливість диктувати правила, нехай і в межах рідного містечка, адже вони "бачили світ" і працювали на самого Аль Капоне. Але зіткнення зі злом у неприкритому вигляді ламає їхні плани і ставить перед питаннями духовного спрямування. А перспектива "дожити до ранку" виглядає далекою і туманною.

Хоррор-складова картини створена яскраво, достовірно і часто змушує здригатися чутливих глядачів, розслаблених першою частиною фільму.

Загалом можна констатувати, що дебют у жанровій ніші Раяну Куглеру вдався. У нього навіть вийшло майстерно міксувати кілька жанрів і в якомусь сенсі створити щось нове: мало хто брався за змішання мюзиклу і фільму жахів. І такий жанровий експеримент уже має право на повагу та увагу глядачів.

Тож усім небайдужим до блюзу, а також до одвічної боротьби добра і зла буде що подивитися в найближчі пару тижнів. І будьте готові, що "нічка буде спекотною".

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