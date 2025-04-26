Бен Аффлек танцює кантрі і вбиває лиходіїв: яким вийшов бойовик "Аудитор 2"

В українських кінотеатрах розпочався показ другої частини доволі популярної стрічки про геніального бухгалтера-аутиста з Беном Аффлеком у головній ролі. У центрі сюжету — талановитий математик, який непогано заробляв на життя, відмиваючи гроші для сумнівних організацій і дуже швидко знаходячи "щурів" і причини витоків коштів.

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Фокус подивився картину одним із перших.

Герой фільму режисера Гевіна О'Коннора "Аудитор 2" не тільки володіє неймовірними математичними здібностями, а й у разі потреби стає справжньою смертоносною машиною. Іншими словами, він — аудитор і професійний кілер в "одному флаконі".

Трейлер фільму "Аудитор 2"

Незважаючи на величезні гонорари за свої послуги, Кріс живе в трейлері.

Творці сюжету пояснюють такий багатосторонній розвиток героя Аффлека — Крістіана Вольфа — непростим дитинством: мати пішла з сім'ї, кинувши чоловіка і двох дітей (у Крістіана є брат Брекстон), а батько-військовий ростив хлопчиків в умовах, близьких до казармених.

Він привчив їх не тільки до суворого побуту, а й навчав численних технік боротьби та володіння зброєю. При цьому діагноз старшого сина (аутизм) не став для батька Крістіана фактором для пощади.

У підсумку обидва брати виросли справжніми професійними солдатами, які дорого продавали свою майстерність.

Яким вийшов фільм "Аудитор 2" з Беном Аффлеком

Якщо перша частина утримувала фокус на математичних здібностях героя і його вмінні феноменально розплутувати найскладніші фінансові схеми, а його навички кілера були, скоріше, фоновим прийомом сценаристів, то друга частина фільму Гевіна О'Коннора повністю присвячена вмінню Крістофера (а трохи пізніше — і його брата Брекстона) перемогти невелику бандитську армію в нерівному бою.

Через 7,5 років з моменту попередніх подій брати об'єднуються з метою побороти могутній картель, що промишляє торгівлею людьми на нещасливо-знаменитому мексиканському кордоні.

Крім того, їм належить розібратися з особистістю таємничої жінки-кілера, чиї феноменальні розумові здібності та навички багато в чому перевершують таланти самого Крістіана.

Перед нами — непогана нова версія культового "Коммандоса" з Арнольдом Шварценеггером

Схоже, світ кінематографа, а головне, глядачі неабияк знудилися за якісними і зрозумілими бойовиками: з хорошими жартами, простою картиною світу, прозорими героями і чітким поділом добра і зла. "Аудитор 2" з Беном Аффлеком — саме такий фільм.

Висока динаміка подій, небагатослівний головний герой із чіткою моральною позицією, яскраві бойові сцени, іскрометний гумор, пошук зниклої дитини — все це дуже нагадує одну зі знаменитих картин героя бойовиків 1980-х років Арнольда Шварценеггера "Коммандос". Щоправда, перед нами не один герой, а цілих два, з майже рівнозначними партіями в сюжеті та вагою для глядачів.

Фото: Кадр из фильма

На окрему увагу заслуговує сцена, де герой Бена Аффлека, намагаючись з усім масштабом власної незграбності в спілкуванні справити враження на дівчину, відмінно впорався з танцем у стилі кантрі.

Схоже, кінематограф повертається до своїх базових позицій щодо зрозумілих бойовиків. Причому, не можна сказати, що це новий виток. Це — буквальне повернення до витоків.

Отже, у середовищі глядачів виник запит на зрозуміле, і герої із соціопатичними нахилами, популярні в останнє десятиліття, здається, втрачають позиції. У моду повертається зрозуміле, і, можливо, воно на краще!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Грішники.