"Клоун Френдо": о чем новый ужастик с подростками, YouTube и кукурузным полем

В Украине стартовал показ нового слешера режиссера Илайа Крейга. Казалось бы, после бесчисленных "Криков" тема исчерпана, но клоуны добавили дровишек в гаснущий костер историй о маньяках в масках, и теперь нам снова есть о чем поговорить.

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О чем фильм "Клоун Френдо" 2025

Оригинальное название фильма – "Клоун на кукурузном поле", и оно полностью раскрывает замысел сценария, а точнее – сюжет одноименного романа Адама Сезара 2020 года.

Главная героиня – девочка-подросток Куинн Мейбрук (Кэти Дуглас), недавно потерявшая мать, которая переезжает с отцом в захолустный городок Кеттл-Спрингс из Филадельфии.

Единственное градообразующее предприятие городка, завод по производству кукурузного сиропа, закрыт, и Кеттл-Спрингс пребывает в депрессивном психологическом и экономическом положении.

Трейлер фильма "Клоун Френдо" 2025

Отец Куинн – доктор, которому предлагают место семейного врача в этом небольшом американском поселении, где царит атмосфера "Очень странных дел" 1980-х годов. В принципе, должность семейного врача в современном мире уже предполагает очень устаревшую эко-систему Кеттл-Спрингс.

Одним словом, заняться девочке почти нечем: она безальтернативно примыкает к подростковой банде местных ютуберов, которые развлекаются криминальными постановками на кукурузном поле, придумав угрожающего персонажа – клоуна Френдо. Последний был логотипом того самого закрытого завода.

Куинн Мейбрук – главная героиня фильма "Клоун Френдо" 2025 Фото: Кадр из фильма

Ожидаемо, что убийства начинают происходить на самом деле и, конечно же, именно на кукурузном поле. Разумеется, руками того самого Френдо.

В популярных жанрах вообще велика предсказуемость развития сюжетной линии. В "Клоуне Френдо" все – так же стандартно.

Зрители соскучились по слешерам

В принципе, фильмы про маньяков в масках довольно давно не выходили. А симбиоз Пеннивайза из "Оно" и "Крика" из 1990-х хорошо работает, реализуя довольно качественный ужастик со всем необходимым "инвентарем": реками крови, орущими жертвами с нелогичным поведением, нервным накалом средней степени, понятным и прогнозируемым сюжетом.

Намек на любовный треугольник между Киунн, сыном мэра и главным разгильдяем городка добавляет объема сюжету с событиями "в трех соснах", наполняя его дополнительными смыслами.

К приятным бонусам картины следует отнести юмористическую составляющую. Чего только стоит сцена, где главная героиня не может справиться с дисковым телефоном, чтобы набрать "911", когда ее жизни существует прямая угроза.

Или эпизод, в котором папа учит дочь водить машину с механической коробкой передач, мотивируя, что "это очень удобно".

Словом, мировоззренческий разрыв поколений – одна из смысловых составляющих картины. Вероятно, изначально созданная для наполнения юмором отдельных эпизодов, а в итоге – победившие классические клише ужастиков.

"Клоун Френдо" 2025 – кино победивших клише Фото: Кадр из фильма

Тема сыграла на руку всей истории. В итоге перед нами – не просто глуповатый слешер, а сатира на тему конфликта поколений, где кровь и маньяк в маске выступают чем-то вроде фона для ключевых смыслов. Из-за этого "Клоун Френдо" может смело претендовать на кино с "двойным смыслом" или, правильнее сказать, "двойным слоем", чего-то сродни "Собакам, играющим в покер", нарисованным поверх балерин Дега.

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