Поклонники Disney угрожают бойкотом ремейку "Лило и Стич": в чем причина

23 мая в прокат выходит научно-фантастический фильм "Лило и Стич", ремейк одноимённого мультфильма 2002 года. Однако еще до начала показов фанаты заявили, что будут бойкотировать картину из-за внесенных в сюжет изменений.

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Об этом сообщает Daily Mail.

"Лило и Стич" повествует об инопланетном монстре, который случайно оказывается на Земле после побега от своего создателя. Два инопланетянина по имени Джамба и Пликли отправляются на нашу планету, чтобы выследить его, в то время как гавайская девочка по имени Лило решила приютить его, думая, что он собака.

Стич устраивает хаос для Лило и ее старшей сестры Нани, в то время как Джамба и Пликли не могут его поймать.

На протяжении всего своего путешествия в попытке вернуть Стича, Джамба и Пликли вынуждены носить маски, чтобы попытаться выглядеть людьми, а в оригинале Пликли предпочитает носить платье и женский парик.

Так Пликли выглядит в оригинальной версии Фото: Скриншот

Но в трейлере новой версии многие быстро заметили, что Пликли был замаскирован под мужчину, а не под женщину.

Режиссер фильма Дин Флейшер Кэмп подтвердил в TikTok, что Пликли не одевается как женщина в ремейке с живыми актерами. По его словам, он пытался придерживаться оригинального сюжета, но ему не удалось сохранить его. Признание прозвучало, когда Дин отвечал на некоторые комментарии, оставленные в трейлере к картине.

Режиссер фильма Дин Флейшер Кэмп

Подтверждение Дина, что Пликли не будет одеваться как женщина в новом фильме, вызвало возмущение у поклонников по всему миру.

"Когда он сказал, что пытался, он имел в виду, что Disney сказал нет. Учитывая политический климат — неудивительно, что Disney не хотел участвовать. Грустно, но я не буду винить режиссера. Я буду винить Disney", "И не смотреть фильм, верно? Если Disney боится включать дрэг-персонаж, а вы считаете это позорным, зачем идти? Если вы подождете, вы все равно сможете оценить его, не платя за билеты", "Disney такие трусы, если не включают Пликли в парике и платье… никак не может быть, чтобы фильм, снятый для аудитории 20 с лишним лет назад, имел более приемлемый климат, чем сейчас, мы действительно деградируем", "Я рад слышать, что вы пытались, но все равно очень разочарованы решением", "Я не виню вас, но я не буду это смотреть просто потому, что Disney в последнее время делает ужасный выбор, который слишком консервативен", "Я пропущу этот фильм в кинотеатрах, потому что они изменили Пликли… Я боюсь, что душа этого фильма потеряна, и [это] предупреждающий знак", – пишут в комментариях.

Не так давно Disney попал в скандал из-за "Белоснежки". Игровой ремейк "Белоснежки" раскритиковали из-за ряда изменений, внесенных в оригинал, в том числе из-за переосмысления семи гномов как разнообразной группы "волшебных существ" разного роста, пола и расы. В итоге самый анонсированный мюзикл студии провалился в прокате.

Ранее Фокус писал, что в Disney представили новый трейлер фильма "Трон: Арес".