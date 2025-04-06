С Джаредом Лето в главной роли: в Disney представили новый трейлер фильма "Трон: Арес" (видео)

Третья полнометражная научно-фантастическая лента во франшизе "Трон" выйдет на широкие экраны уже этой осенью. Тем временем в сети уже доступен новый трейлер, который с первых секунд напрягает зрителя кадрами погони и раскола надвое полицейского автомобиля лазерным лучом.

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Новым трейлером фильма поделились на YouTube-странице компании Disney 5 апреля.

Новый трейлер фильма "Трон: Арес"

Видеозапись сопровождает короткий текст от гиганта индустрии медиа и развлечений Disney:

"От скромного начала как мультипликационной студии в 1920-х годах до сегодняшнего дня, когда компания Дисней занимает видное место в индустрии развлечений, она с гордостью продолжает свою традицию создания историй мирового уровня и впечатлений для каждого члена семьи".

После вышеупомянутой погони зрителя интригует кадр с людьми на улице, которые с неописуемым шоком смотрят в ночное небо: там появляется что-то непостижимо большое, похожее на гигантского робота или машину, подсвеченную красным цветом. Эта вещь надвигается на улицы города, а затем на одном из прожекторов на ней включается белый свет.

Затем перед зрителем предстают кадры столкновения человечества с представителями цифрового мира: неизвестное оружие, существа, похожие на роботов, фантастические истребители в небе заставляют изрядно попотеть воображение, чтобы понять, что нас ждет дальше.

Примерно на 1-й минуте и 10-й секунде трейлера в кадр впервые попадает персонаж, которого играет Джаред Лето.

"Дороги назад не будет", — интригует читателя аудиосопровождение трейлера.

О чем будет фильм "Трон: Арес"

Традиционно трейлер лишь подогрел воображение и заинтересованность зрителей, которые уже знакомы с предыдущими частями франшизы "Трон". Часть "Трон: Арес" — будущий американский научно-фантастический фильм режиссера Йоахима Реннинга, сиквел фильма "Трон: Наследие" (2010) и третий полнометражный фильм во франшизе "Трон". Главные роли в фильме сыграют Джаред Лето и Эван Питерс.

"Трон: Арес" рассказывает о высокоразвитой программе Ареса, которого отправляют из цифрового мира в реальный с опасной миссией, знаменующей первую встречу человечества с существами с искусственным интеллектом.

Сам режиссер фильма Йоахим Реннинг, известный своей работой над лентой "Пираты Карибского моря 5: Пираты не рассказывают сказки", ранее анонсировал зрителям рассказ о сочетании технологий и передового дизайна.

"Трон: Арес" опирается на наследие передового дизайна, технологий и повествования. Сейчас, как никогда, пришло время вернуться к Сети", — рассказывал он.

В кинотеатрах США фильм впервые покажут 10 октября.

Напомним, ранее Фокус показал трейлер к новому "Супермену".

Также в марте был представлен трейлер к ленте "Балерина" — нового фильма из вселенной Джона Уика.