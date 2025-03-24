"Балерина": чем удивит новый фильм из вселенной Джона Уика (трейлер)

На большие экраны фильм выходит 7 июня. Среди героев зрители увидят и Джона Уика в исполнении Киану Ривза.

Related video

Ана де Армас стала главной героиней фильма "Балерина", первый трейлер которого уже появился в сети. Героиня Ева присоединяется к безжалостному миру вселенной Джона Уика.

"Балерина" – это спин-офф, действия которого разворачиваются между событиями третьего фильма, "Джон Уик: Глава 3: Парабеллум", и четвертого, "Джон Уик: Глава 4".

Судя по трейлеру, новая картина обещает стать фильмом, который даст все, что фанаты любят в оригинальных фильмах о Джоне Уике: удовлетворяющие сцены действия в темном мире убийц и личных вендетт.

Фильм повествует о профессиональной балерине и талантливом наемном убийце Еве, которая охотится на тех, кто уничтожил ее семью. Согласно официальному синопсису фильма, Ева Макарро (Ана де Армас) начинает свое обучение в традициях убийц Руска Рома".

Трейлер фильма "Балерина"

Помимо де Армас, трейлер также дает нам возможность увидеть знакомые лица из вселенной Джона Уика, включая Киану Ривза в роли Джона Уика, Иэна МакШейна и Анжелику Хьюстон, которые повторяют свои роли из предыдущих фильмов. Лэнс Реддик в последний раз появляется в роли Харона, снова возвращая своего культового персонажа.

В актерский состав также входят Гэбриел Бирн в роли главного злодея, Канцлер, Шэрон Дункан-Брюстер, Норман Ридус, Каталина Сандино Морено и Дэвид Кастаньеда.

В интервью Collider МакШейн рассказал, что Ева находится под защитой его отеля Continental в Нью-Йорке:

"На этот раз мы защищаем Ану де Армас, а у меня был мой большой друг, мистер Лэнс Реддик. Да благословит тебя Бог, Лэнс, – он скончался в прошлом году. Лэнс и я приносим нашу обычную защиту мисс де Армас. Я нашел удовольствие работать с ним. Опять же, мы заранее проработали сценарий, так что не теряли времени".

Дженефер Браун, исполнительный вице-президент и руководитель отдела глобальных продуктов и впечатлений в Lionsgate, рассказала в интервью ComicBook, что "Балерина" – это первый спин-офф во вселенной Джона Уика. В разработке есть еще планы на будущее франшизы.

"Этот мир продолжает расти и расширяться невероятным образом. Дальше, конечно, у нас "Балерина", наш первый спин-офф фильм, и [мы] не можем дождаться его выхода в свет. Конечно, мы объявили, что работаем над пятым фильмом о Джоне Уике. Я думаю, что нас ждут еще спин-оффы, сериал, видеоигра", – подчеркнула она.

"Балерина" выйдет в кинотеатрах 7 июня.

Ранее Фокус писал, что Ана де Армас спровоцировала слухи о романе с Томом Крузом.