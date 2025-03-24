"Балерина": чим здивує новий фільм зі всесвіту Джона Віка (трейлер)

На великі екрани фільм виходить 7 червня. Серед героїв глядачі побачать і Джона Віка у виконанні Кіану Рівза.

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Ана де Армас стала головною героїнею фільму "Балерина", перший трейлер якого вже з'явився в мережі. Героїня Єва приєднується до безжального світу всесвіту Джона Віка.

"Балерина" — це спін-офф, дії якого розгортаються між подіями третього фільму, "Джон Вік: Глава 3: Парабелум", і четвертого, "Джон Вік: Глава 4".

Судячи з трейлеру, нова картина обіцяє стати фільмом, який дасть все, що фанати люблять в оригінальних фільмах про Джона Віка: задовольняють сцени дії в темному світі вбивць і особистих вендетт.

Фільм оповідає про професійну балерину і талановиту найману вбивцю Єву, яка полює на тих, хто знищив її сім'ю. Згідно з офіційним синопсисом фільму, Єва Макарро (Ана де Армас) починає своє навчання в традиціях убивць "Руска Рома".

Трейлер фільму "Балерина"

Крім де Армас, трейлер також дає нам можливість побачити знайомі обличчя зі всесвіту Джона Віка, включно з Кіану Рівзом у ролі Джона Віка, Іеном МакШейном і Анжелікою Г'юстон, які повторюють свої ролі з попередніх фільмів. Ленс Реддік востаннє з'являється в ролі Харона, знову повертаючи свого культового персонажа.

До акторського складу також входять Гебріел Бірн у ролі головного лиходія, Канцлер, Шерон Дункан-Брюстер, Норман Рідус, Каталіна Сандіно Морено і Девід Кастаньєда.

В інтерв'ю Collider МакШейн розповів, що Єва перебуває під захистом його готелю Continental у Нью-Йорку:

"Цього разу ми захищаємо Ану де Армас, а в мене був мій великий друг, містер Ленс Реддік. Хай благословить тебе Бог, Ленсе, — він помер минулого року. Ленс і я приносимо наш звичайний захист міс де Армас. Я знайшов задоволення працювати з ним. Знову ж таки, ми заздалегідь опрацювали сценарій, тож не втрачали часу".

Дженефер Браун, виконавча віцепрезидентка і керівниця відділу глобальних продуктів і вражень у Lionsgate, розповіла в інтерв'ю ComicBook, що "Балерина" — це перший спін-офф у всесвіті Джона Віка. У розробці є ще плани на майбутнє франшизи.

"Цей світ продовжує рости і розширюватися неймовірним чином. Далі, звісно, у нас "Балерина", наш перший спін-офф фільм, і [ми] не можемо дочекатися його виходу в світ. Звичайно, ми оголосили, що працюємо над п'ятим фільмом про Джона Віка. Я думаю, що на нас чекають ще спін-оффи, серіал, відеогра", — підкреслила вона.

"Балерина" вийде в кінотеатрах 7 червня.

Раніше Фокус писав, що Ана де Армас спровокувала чутки про роман з Томом Крузом.