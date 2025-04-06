З Джаредом Лето у головній ролі: у Disney представили новий трейлер фільму "Трон: Арес" (відео)

Третя повнометражна науково-фантастична стрічка у франшизі "Трон" вийде на широкі екрани вже цієї осені. Тим часом у мережі вже доступний новий трейлер, який з перших секунд напружує глядача кадрами погоні та розколу надвоє поліцейського автомобіля лазерним променем.

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Новим трейлером фільму поділилися на YouTube-сторінці компанії Disney 5 квітня.

Новий трейлер фільму "Трон: Арес"

Відеозапис супроводжує короткий текст від гіганта індустрії медіа та розваг Disney:

"Від скромного початку як мультиплікаційної студії у 1920-х роках до сьогоднішнього дня, коли компанія Дісней посідає чільне місце в індустрії розваг, вона з гордістю продовжує свою традицію створення історій світового рівня та вражень для кожного члена сім'ї".

Після вищезгаданої погоні глядача інтригує кадр із людьми на вулиці, які з невимовним шоком дивляться у нічне небо: там з'являється щось незбагненно велике, схоже на гігантського робота чи машину, що підсвітлена червоним кольором. Ця річ насувається на вулиці міста, а потім на одному з прожекторів на ній вмикається біле світло.

Потім перед глядачем постають кадри зіткнення людства із представниками цифрового світу: невідома зброя, істоти, схожі на роботів, фантастичні винищувачі у небі змушують добряче попітніти уяву, аби зрозуміти, що на нас чекає далі.

Приблизно на 1-й хвилині та 10-й секунді трейлеру у кадр вперше потрапляє персонаж, якого грає Джаред Лето.

"Дороги назад не буде", — інтригує читача аудіосупровід трейлера.

Про що буде фільм "Трон: Арес"

Традиційно трейлер лише підігрів уяву та зацікавленість глядачів, які вже знайомі з попередніми частинами франшизи "Трон". Частина "Трон: Арес" — майбутній американський науково-фантастичний фільм режисера Йоахіма Реннінга, сіквел фільму "Трон: Спадок" (2010) та третій повнометражний фільм у франшизі "Трон". Головні ролі у фільмі зіграють Джаред Лето та Еван Пітерс.

"Трон: Арес" розповідає про високорозвинену програму Ареса, якого відправляють з цифрового світу в реальний з небезпечною місією, що знаменує першу зустріч людства з істотами зі штучним інтелектом.

Сам режисер фільму Йоахім Реннінг, відомий своєю роботою над стрічкою "Пірати Карибського моря 5: Пірати не розповідають казки", раніше анонсував глядачам розповідь про поєднання технологій та передового дизайну.

"Трон: Арес" спирається на спадщину передового дизайну, технологій та розповіді. Зараз, як ніколи, настав час повернутися до Мережі", — розповідав він.

У кінотеатрах США фільм вперше покажуть 10 жовтня.

Нагадаємо, раніше Фокус показав трейлер до нового "Супермена".

Також у березні було представлено трейлер до стрічки "Балерина" — нового фільму зі всесвіту Джона Віка.