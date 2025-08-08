"Дракула: История любви" Люка Бессона: рецензия на новую экранизацию бессмертного сюжета

В Украине начинается показ новой картины культового Люка Бессона. В этот раз предметом интереса знаменитого француза от кино стал бессмертный роман Брэма Стокера "Дракула".

Фокус побывал на стильной премьере картины и рассказывает, каким получился один из самых ожидаемых фильмов лета 2025.

Мы все знаем, что Люк Бессон умеет делать стильное кино. А когда он выбирает главным актером Кейлеба Лэндри Джонса ("Три билборда на границе", "Люди Икс: первый класс", "Догмен" Бессона) – успех должен сразу лежать в кармане.

А еще мы знаем, что режиссер склонен наделять свои творения личным видением, делая из привычного нечто принципиально иное. Неудивительно, что шедевр Брэма Стокера режиссер переосмыслил с альтернативной позиции и подал зрителям и критикам с грацией официанта в Ritz Paris.

Как говорил сам Бессон, "Дракула: История любви" — это творческое возрождение режиссера после череды неудач. Неудивительно, что режиссер выбрал сюжет, некогда принесший невероятный успех Фрэнсису Форду Копполе, и который успешен даже за счет упоминания имени мистического графа Трансильвании в названии.

Французский режиссер решил сделать акцент на раскрытии романтической составляющей произведения ужасов и превратить культового гения зла в романтического героя, чьи действия сквозь века были продиктованы незаживающей раной в душе.

Кадр из фильма "Граф Дракула: история любви" Фото: Скриншот

Люк Бессон вообще хорош в создании кинематографических любовных сценариев, то есть, в случае с экранизацией, режиссер выходит на "свое поле", где чувствует себя комфортно.

Граф Дракула Бессона способен пойти на многое, а точнее – абсолютно на все, чтобы вернуть свою возлюбленную Элизабет (Зои Блю). Воплощенную возлюбленную граф встречает в Вильгельмине. Эта история знакома всем, кто хоть раз смотрел экранизацию классического романа. Но сейчас она выглядит и звучит совершенно иначе.

Масштаб картины, без преувеличений, — величественный. Грандиозная работа художников по костюмам, локации для съемок, атмосфера Парижа позапрошлого века. Одним словом – визуальная составляющая – на высоте: она объясняет гигантский, по европейским меркам бюджет картины в 45 миллионов евро.

Кадр из фильма "Граф Дракула: история любви" Фото: Скриншот

После этой экранизации "Дракулы" зрители перестанут осуждать абсолютное зло, которое олицетворял культовый герой готических ужасов, и будут смотреть на него с другой стороны. Возможно, мы даже научимся сочувствовать тому, что ранее нас пугало.

Фильм "Дракула: История любви 2025" — это про новый взгляд на привычное, о красоте внутри боли, мелком внутри величия и о масштабном в среде обыденного. Одним словом, посмотреть стоит!

