Женатые насмерть: рецензия на боди-хоррор "Одно целое"

В украинский прокат вышел устрашающий фильм о слипающихся (в буквальном смысле) мужчине и женщине. Главные роли в дебютной работе австралийского режиссера Майкла Шэнкса сыграли брат Джеймса Франко, Дэйв, и его супруга Элисон Бри.

Каким получился боди-хоррор на грани комедии и драмы, о почему его смысл намного глубже, чем может показаться, рассказывает Фокус.

О чем фильм "Одно целое" 2025

Главные герои, Тим и Милли, уже 10 лет живут вместе, и от химии прошлой влюбленности у них не осталось ровным счетом ничего. Секс для Тима становится испытанием, а Милли устала вечно ждать от партнера предложения руки и сердца.

Более того, ни один из героев не развивается в социальной сфере. Милли работает учительницей, как и в начале отношений, а некогда амбициозный музыкант Тим так и остался мечтателем-неудачником, потерявшим веру в свой успех.

Пара решает переехать в живописную глушь, где Милли находит работу в местной школе. А так как Тим в большей степени финансово зависит от подруги, то едет вместе с ней.

В первый же день они отправляются на прогулку по лесу и, заблудившись, проваливаются в нору, где им предстоит испить отравленной воды.

После этого события нереализованные гражданские супруги больше физически не способны существовать друг без друга, а при соприкосновении они слипаются в буквальном смысле. Стоит ли объяснять, во что превращается секс этой парочки?

Отныне люди, которые, по всей вероятности, абсолютно друг другу не подходят и много лет жили вместе по привычке, обречены стать одним целым в физическом смысле.

Некоторой жути атмосфере фильма добавляет Деймон Херриман, дважды игравший Чарльза Мэнсона. Один его внешний вид гарантирует вайб хоррора. Всем остальным в принципе можно просто не делать ничего, дабы добиться устрашающего зрителей эффекта.

Иллюстрация созависимости в травматичных отношениях

Если покопаться в идейной подоплеке картины, можно заметить, с каким юмором и тщательностью Майкл Шэнкс исследует тему созависимых отношений и часто – браков, построенных на обоюдных травмах каждого из партнеров.

К слову, давно женатые друг на друге актеры Дэйв Франко и Элисон Бри, в которых больше всего читается именно обоюдная усталость, одним совместным присутствием в кадре вынуждают задуматься о правомерности института брака как социального явления. Словом, никто бы не удивился, признайся они, что эта история надоевшей семейной жизни – именно о них.

Дэйв Франко и Элисон Бри – партнеры на экране и супруги в реальной жизни

Тема мистики в случае картины "Одно целое" – просто фоновый режим для изучения современных отношений в парах, которые часто выстраиваются на почве сомнений, страха одиночества, слабости, бегства или финансовой нестабильности.

Взаимоотношения героев – это многолетнее обоюдное раздражение, тормозящее их в социальном и личностном развитии, провоцирующее стагнацию. Но больше они физически не способны жить друг без друга.

Конечно, в картине не обошлось без упоминания мифа о Гермафродите, разделенном на две половинки. Но главный вопрос фильма в том, не случилось ли так, что от страхов и под гнетом социального давления мы соединяемся совсем не со своими половинками, становимся далее не в силах находить энергию для жизни и развития и, уж тем более, продолжать поиски чего-то или кого-то своего!

