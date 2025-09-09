"Аббатство Даунтон: Грандиозный финал": чем закончилась элегантная киноэпопея

В Украине начинается показ заключительного фильма знаменитой исторической франшизы "Аббатство Даунтон" под названием "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал". Он получился милым, теплым, трогательным, удивительным и, как всегда, грандиозно эстетичным. А какой еще могла стать завершающая часть киновселенной, проникшей во все сферы культуры и ставшей воплощением хорошего вкуса и торжества эстетики на экране?

Фокус побывал на масштабной премьере "Аббатства Даунтон: Грандиозный финал" 2025 и рассказывает о нем.

Все хорошее однажды заканчивается. Так произошло и с любимой исторической драмой, которая уверенно живет свой жизнью на экранах разного формата вот уже 15 лет. Появившись в виде сериала в уже далеком 2010 году, он сразу же завоевал сердца миллионов поклонников во всем мире.

Сценарий о событиях из жизни британской аристократии, семьи Кроули, и их преданных слуг стал едва ли не более востребованным, чем проект "Корона", повествующий о жизни реальных британских монархов.

О чем фильм "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал" 2025

Новая история начинается со скандала, связанного с леди Мэри (Мишель Докери). Она недавно развелась и теперь вращается в блестящем светском обществе Лондона 1930-х годов.

Героиня не подозревает, что может быть изгнана с торжества: оказывается, в статусе разведенной женщины ее больше никто не ждет на светских событиях. Мэри буквально выгоняют с вечеринки, куда она пришла с родителями, лордом и леди Грэнтэм (Хью Бонневилль и Элизабет Макговерн).

Неприятности усугубляются, когда брат леди Грэнтэм, Гарольд из Америки (Пол Джаматти), появляется с таинственным Гасом Сэмбруком (Алессандро Нивола) и сообщает дурные вести: похоже, он потерял состояние, унаследованное от вдовствующей герцогини (героини покойной дамы Мэгги Смит).

Мэри, обремененная финансовыми проблемами, ощущает себя изгоем. Она поддается обаянию американца Гаса, и у них случается романтическая связь. Теперь эта леди рискует потерять не только статус в обществе и деньги, но и репутацию.

В сюжете появляется некий Том (Аллен Лич) с деловой хваткой и полный решимости разоблачить подлость Гаса и спасти семью Кроули от полного краха. На помощь в этом непростом вопросе Тому приходит предприимчивая сестра Мэри – Эдит (Лора Кармайкл), которая организует званый ужин, имеющий целью восстановить статус разведенной родственницы. На событие даже был приглашен популярный драматург Ноэль Куард, который вдохновится историей развода Мэри и готовится положить его в основу своей новой пьесы "Частная жизнь".

В динамичном сценарии существуют и второстепенные, но не менее значимые сюжетные линии. Так, перед нами – стареющий, но не желающий уходить на пенсию дворецкий Карсон (Джим Картер) и его энергичный преемник Энди (Майкл Фокс).

А тем временем идет подготовка к ярмарке, на которой появится Дейзи (Софи Макшера), призванная заменить миссис Патмор в роли повара на кухне Даунтона.

Сценарист Джулиан Феллоуз, которому мы обязаны столь изящным переходом от сериала до трех полнометражных фильмов, элегантно закончил историю. В картине применены все исключительные коды, сделавшие проект таким популярным: великолепные костюмы, детализация и комплексная проработка героев, олицетворяющих классовое различие эпохи. Картина не лишена также критического взгляда на вопросы, традиционно поднимающие борьбу в социуме.

На протяжении долгоиграющего сценария Феллоуз изящно вплетал исторические события в жизнь поместья Кроули, сдабривая повествование о рутине обитателей дома высокопоставленными гостями, романтическими историями, любовью и смертью, мезальянсом и дружбой, взлетами и падениями.

В заключительной картине "Аббатство Даунтон" один из персонажей замечает, что прошлое, вероятно, – самое комфортное место для жизни.

Однако, мы хорошо знаем, как виртуозно Феллоуз создает эволюцию героев и обеспечивает их переход из прошлого в будущее с учетом их интеграции в новое временное пространство.

Сценарий "Грандиозного финала" также может похвастать этой отличительной чертой эргономичной эволюции героев, возможно, даже более заметной и динамичной, чем в предыдущих фильмах и сериале "Аббатство Даунтон".

Мы наблюдаем за передачей эстафеты на стыке эпох, которые несут новые смыслы и требуют нового уровня адаптации. Создателям картины удается этот трансформационный процесс с легкостью, аристократическим шиком и какой-то соблазнительной простотой.

Мы не утопаем в ностальгии вместе с героями истории, – мы плавно скользим в будущее вместе с ними, иногда вспоминая о прошлом. Проще говоря, никакой драмы.

Итак, перед нами – восхитительный большой финал грандиозной киноистории, эмоционально эквивалентный масштабу окончания такого большого проекта. Отдельный респект, конечно же, костюмам: "Аббатство Даунтон" абсолютно немыслим без работы талантливых костюмеров.

В конце нас ожидает прощание с героями, такое важное для всех поклонников франшизы, а на протяжении фильма мы будем все время ощущать незримое присутствие героини дамы Мэгги Смит с ее исторической фразой: "Что такое выходные".

