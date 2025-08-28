"Роузы" с Бенедиктом Камбербэтчем: рецензия на комедию о разрушительном успехе

В Украине стартовал показ римейка фарсовой комедии 1980-х годов – "Война Роуз", снятой по одноименному роману Уоррена Адлера. В новой версии роль Майкла Дугласа взял на себя Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок"), а героиня Кэтлин Тернер досталась британской актрисе Оливии Коулман.

Related video

Фокус побывал на премьерном показе и рассказывает, что вышло из фильма при замене одних гениальных актеров на других, да еще и в декорациях 2025 года.

Трейлер фильма "Роузы"

Если говорить о сюжете в общем и целом, картина, как и раньше повествует о разрушительном эффекте от денег и успеха, которые способны "убить" даже самый крепкий брак и перевернуть идеальные отношения с ног на голову.

Создатели картины исследуют, что бывает, когда власть и финансовое преимущество в семье переходит от одного супруга к другому, и на первый план выступают совсем не любовь и взаимопонимание, а эго и конкуренция между, некогда влюбленными друг в друга людьми.

И как смена ролей и влияния в союзе способны раскрыть в знакомых и любимых людях неожиданные качества и, мягко говоря, недостатки.

Картина начинается со сцены сеанса терапии супругов у психотерапевта. Когда психолог спрашивает о десяти вещах, которые Айви и Тео нравятся друг в друге, они начинают обмениваться оскорблениями в стиле: "Я бы лучше жил с ней, чем с волком".

Бенедикт Камбербэтч и Оливия Коулман в фильме "Роузы"

И, хотя, психотерапевт, явно в шоке, парочку такой обмен любезностями, явно заводит.

Новая версия экранной парочки (Камбербэтч и Коулман) – очень неплохо справляется со своими "обязанностями", но перед нами – чисто британская версия истории о семейной вражде. Холодная сдержанность, даже в самых агрессивных сценах, вместо обжигающей ярости, которую сыграли Тернер и Дуглас в 1980-х годах. Часто пассивная агрессия вместо открытой зажигательной вражды.

Кроме того, фильм Дэнни де Вито стал неким продолжением фильма "Роман с камнем" — хита 1980-х годов, который зажег экранную (и не только) страсть актеров, от которой буквально летели искры.

В пылкую любовь Камбербэтча и Коулман поверить не так просто. Скорее, в версии режиссера Джея Роуча ("Знакомство с Факерами") перед нами союз зрелых людей, которых объединяет сарказм и чувство юмора гораздо больше, чем яркие взаимные эмоции. Поэтому бурный секс, с которого начался роман главных героев, выглядит скорее фарсом, чем химией влюбленных.

Другими словами, если обобщить сказанное, Бенедикт Камбербэтч и Оливия Коулман, скорее, с юмором разыгрывают фарс, имитирующий знойные эмоции, чем проживают их на экране. Видно, что актеры потешаются над своими героями. Они воплощают не страсть, а сатиру страсти. Не бурный секс, а иронию над страстными сценами в кино.

Кадр из фильма "Роузы"

Фильмы Дэнни де Вито и Джея Роуча имеют контурно один сюжет, но, на выходе, картины вышли настолько разными, что сравнивать их почти невозможно. Эти ленты, как воплощение конкуренции американской пылкости и свободы против британской холодности и чопорности, скрывающие вулкан эмоций, о которых можно только догадываться.

