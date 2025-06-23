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Культура

Героїні, музика і краса: як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві (фоторепортаж)

Анна Малиновська, Анастасія Цимбалару, Марина Арістова
Фото: Пресс-служба | Анна Малиновська, Анастасія Цимбалару та Марина Арістова

В українській столиці в ресторані "Belkin" відбувся бранч, організований відомою українською акторкою Анастасією Цимбалару, під назвою "Досліди Анастасії Цимбалару". Подія зібрала всіх небайдужих до створення образу, включно з українськими захисницями.

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Захід вийшов дуже цікавим, насиченим, і яскравим, і Фокус побував на цій події.

Музичну атмосферу бранча органічно створили виступи молодих українських виконавців — гурту "Очі в Очі" та співачки Анастасії Балог.

Вечір супроводжували харизматичні ведучі Катя Сташко та Олексій Донцов, які створили теплу атмосферу для всіх гостей.

Ведучі Катя Сташко та Олексій Донцов Fullscreen
Ведучі Катя Сташко та Олексій Донцов

Особливими гостями події стали українські захисниці Олена Риж, старша бойова медикиня 412 полку Nemesis, та Ганна Руденок, молодша сержантка, інструкторка з фізичної підготовки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України.

Візажист Аліна Купчак та Діана Янович провели майстер-клас, вигадавши комплексні образи захисницям, та розповіли про цікаві лайфхаки для догляду. А фотограф Марія Малкіна розкрила для гостей тему справжньої краси в кадрі, викликавши в залі жваву дискусію.

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Серед гостей за традицією, — медійні особистості, телеведучі та представники ЗМІ.

Анастасія Цимбалару Fullscreen
Анастасія Цимбалару
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Ірина Татаренко Fullscreen
Ірина Татаренко
Анастасія Цимбалару та Влада Дедкова Fullscreen
Анастасія Цимбалару та Влада Дедкова
Аліна Онопа, Анна Луценко Fullscreen
Аліна Онопа та Анна Луценко
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Анна Малиновська, Анастасія Цимбалару, Марина Арістова Fullscreen
Анна Малиновська, Анастасія Цимбалару та Марина Арістова
Віта Булана Fullscreen
Віта Булана
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Анастасія Цимбалару, Дар'я Тильванчук Fullscreen
Анастасія Цимбалару, Дар'я Тильванчук

Раніше Фокус писав, як у Києві пройшов стильний бранч із Цибульською і Доротюк, а також розповідав, що столичні знаменитості зібралися на б'юті-бранч у стилі студентської вечірки.