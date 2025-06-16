Мода під скрипку: як у Києві пройшов стильний бранч із Цибульською та Доротюк (фоторепортаж)

Днями в українській столиці відбувся модний бранч, який зібрав численних київських модниць, артистів, дизайнерів, стилістів і представників ЗМІ.

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Фокус побував на події.

Головним спікером події виступила персональна стилістка, фешн інфлюенсерка, постійна гостя тижнів моди Мілану та Парижу — Ольга Литвинова. Оля розповіла про тенденції у світі моди, про стильні поєднання трендових кольорів і фактур. Показала на моделях найкращі поєднання речей.

Ольга Литвинова

Модератором івенту виступила зіркова інтерв'юерка Мирослава Мандзюк — авторка та ведуча шоу "Ожинкове морозиво". Особливу музичну атмосферу створив скрипаль — Андрій Таранець.

Мирослава Мандзюк

Гості бранча

Зібрали гостей на ніжному жіночому заході Тетяна Дроздова (MOTRYA) і Анна Малиновська.

Євген Єрьомін

Аліна Доротюк, Анна Малиновська, Ксенія Малинюк і Світлана Кравченко

Оля Цибульська та Анна Малиновська

Аліна Доротюк і Ксенія Малинюк

Анжела Чигрин

Анна Малиновська і Тетяна Дроздова

Марина Арістова

Ксенія Виноградова

Гостями масштабної події та першими, хто оцінив ніжний капсульний дроп, стали дизайнер Євген Єрьомін, дизайнерка Анжела Чигрин, співачка Ольга Цибульська, співачка CHANDRA. А також, авторка подкастів Марина Арістова, телеведуча Аліна Доротюк і багато інших.

Нагадаємо, на початку червня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася урочиста церемонія вручення премії "Жінка України 2025", що стала уособленням сучасності та жіночності.

Ми також писали, як пройшла зіркова прем'єра мюзиклу "Зла" в Києві.