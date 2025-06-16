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Культура

Мода під скрипку: як у Києві пройшов стильний бранч із Цибульською та Доротюк (фоторепортаж)

київ, модний бранч, модна подія, світська подія
У Києві відбувся модний бранч

Днями в українській столиці відбувся модний бранч, який зібрав численних київських модниць, артистів, дизайнерів, стилістів і представників ЗМІ.

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Фокус побував на події.

Головним спікером події виступила персональна стилістка, фешн інфлюенсерка, постійна гостя тижнів моди Мілану та Парижу — Ольга Литвинова. Оля розповіла про тенденції у світі моди, про стильні поєднання трендових кольорів і фактур. Показала на моделях найкращі поєднання речей.

Ольга Литвинова Fullscreen
Ольга Литвинова

Модератором івенту виступила зіркова інтерв'юерка Мирослава Мандзюк — авторка та ведуча шоу "Ожинкове морозиво". Особливу музичну атмосферу створив скрипаль — Андрій Таранець.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
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Гості бранча

Зібрали гостей на ніжному жіночому заході Тетяна Дроздова (MOTRYA) і Анна Малиновська.

Євген Єрьомін Fullscreen
Євген Єрьомін
Аліна Доротюк, Анна Малиновська, Ксенія Малинюк, Світлана Кравченко Fullscreen
Аліна Доротюк, Анна Малиновська, Ксенія Малинюк і Світлана Кравченко
Оля Цибульська, Анна Малиновська Fullscreen
Оля Цибульська та Анна Малиновська
Аліна Доротюк, Ксенія Малинюк Fullscreen
Аліна Доротюк і Ксенія Малинюк
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Анна Малиновська, Тетяна Дроздова Fullscreen
Анна Малиновська і Тетяна Дроздова
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова

Гостями масштабної події та першими, хто оцінив ніжний капсульний дроп, стали дизайнер Євген Єрьомін, дизайнерка Анжела Чигрин, співачка Ольга Цибульська, співачка CHANDRA. А також, авторка подкастів Марина Арістова, телеведуча Аліна Доротюк і багато інших.

Нагадаємо, на початку червня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася урочиста церемонія вручення премії "Жінка України 2025", що стала уособленням сучасності та жіночності.

Ми також писали, як пройшла зіркова прем'єра мюзиклу "Зла" в Києві.