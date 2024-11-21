Злата Огнєвіч у рожевому: як пройшла зіркова прем'єра "Wicked: Чародійка" в Києві (фото)

На прем'єру зібралися відомі селебреті, блогери та ЗМІ.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний, співачка Злата Огнєжвіч і актриса Вікторія Маремуха відвідали допрем'єрний показ американського фільму "Wicked: Чародійка" у жанрі епічного музичного фентезі. Подія відбулася вчора, 20 листопада, в ТРЦ Gulliver, де побував і Фокус.

Так, фільм, створений 45-річний американським режисером Джоном М. Чу, розповідає історію двох відьом — Ельфаби, дівчини-ізгоя із зеленою шкірою — майбутня Зла відьма Заходу, та Глінди, привабливої та амбітної дівчини, яка згодом стала Доброю відьмою Півночі. Звісно їх об'єднає одна людина.

Головну роль у фільмі зіграли 37-річна Синтія Еріво і 31-річна співачка Аріана Гранде.

Сніжана Сніжана, дама-кіноманка Фото: фотограф Юрій Строкань

Злата Огнєвіч Фото: фотограф Юрій Строкань

інфлуенсер Ігор Донських, блогер Кирило Скачков і актриса Вікторія Маремуха Фото: фотограф Юрій Строкань

Наталі Солоник Фото: фотограф Юрій Строкань

Олена Світлицька Фото: Юрий Строкан

Олексій Нагрудний і Світлана Горошкова Фото: Юрий Строкан

Ксенія Купрієнко Фото: Юрий Строкан

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".

Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом з коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор II".