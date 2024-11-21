Как прошла звездная премьера фильма "Wicked: Чародейка" в Киеве (фото)

На премьеру собрались известные селебрети и блогеры и СМИ.

Звезда сериала "Женский доктор" Алексей Нагрудный, певица Злата Огнежвич и актриса Виктория Маремуха посетили допремьерный показ американского фильма "Wicked: Чародейка" в жанре эпического музыкального фэнтези. Событие состоялось вчера, 20 ноября, в в в ТРЦ Gulliver, где побывал и Фокус.

Так, фильм созданный 45-летний американским режиссером Джоном М. Чу рассказывает историю двух ведьм — Эльфабы, девушки-изгоя с зеленой кожей — будущая Злая ведьма Запада, и Глинду, привлекательную и амбициозную девушку, которая впоследствии стала Доброй ведьмой Севера. Конечно их объединит один человек.

Главную роль в фильме сыграли 37-летняя Синтия Эриво и 31-летняя певица Ариана Гранде.

Снежана Снежана, дама-киноманка Фото: фотограф Юрий Строкань

Злата Огневич Фото: фотограф Юрий Строкань

инфлуенсер Игорь Донских, блогер Кирилл Скачков и актриса Виктория Маремуха Фото: фотограф Юрий Строкань

Натали Солоник Фото: фотограф Юрий Строкань

Елена Светлицкая Фото: Юрий Строкан

Алексей Нагрудный и Светлана Горошкова Фото: Юрий Строкан

Ксения Куприенко Фото: Юрий Строкан

Напомним, ранее мы писали, как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".

Кроме этого, Фокус писал, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".