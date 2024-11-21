Как прошла звездная премьера фильма "Wicked: Чародейка" в Киеве (фото)
На премьеру собрались известные селебрети и блогеры и СМИ.
Звезда сериала "Женский доктор" Алексей Нагрудный, певица Злата Огнежвич и актриса Виктория Маремуха посетили допремьерный показ американского фильма "Wicked: Чародейка" в жанре эпического музыкального фэнтези. Событие состоялось вчера, 20 ноября, в в в ТРЦ Gulliver, где побывал и Фокус.
Так, фильм созданный 45-летний американским режиссером Джоном М. Чу рассказывает историю двух ведьм — Эльфабы, девушки-изгоя с зеленой кожей — будущая Злая ведьма Запада, и Глинду, привлекательную и амбициозную девушку, которая впоследствии стала Доброй ведьмой Севера. Конечно их объединит один человек.
Главную роль в фильме сыграли 37-летняя Синтия Эриво и 31-летняя певица Ариана Гранде.
Напомним, ранее мы писали, как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".
Кроме этого, Фокус писал, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".