Джамала, Ілона Гвоздьова та EL Кравчук: хто став гостями масштабної української жіночої премії

Днями в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася урочиста церемонія премії "Жінка України 2025", що стала уособленням сучасності та жіночності.

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Фокус побував на заході.

Гостями та учасниками масштабної події стали українські знаменитості, медійники, блогери, власники бізнесів, волонтери та військові.

Інна Гелетюк — засновниця премії

Ведучими вечора виступили ведучий Микита Добринін і актриса Анастасія Цимбалару.

Ведучі вечора — Микита Добринін та Анастасія Цимбалару Фото: Пресс-служба

Серед гостей премії — співачка Джамала, співак EL Кравчук, піоніст-віртуоз — Євген Хмара, танцівниця Ілона Гвоздьова, зіркова інтерв'юерка — Мирослава Мандзюк та багато інших.

Джамала

EL Кравчук

Красиві мелодії від Євгена Хмари

Мирослава Мандзюк та Євген Хмара

Марічка Падалко

Ярослава Гресь

Анна Луценко

Ілона Гвоздьова

Анастасія Цимбалару

Як фінальний акорд події відбувся виступ гурту КАZKA

Виступ гурту КАZKA

Анна Луценко, Мирослава Мандзюк та Ольга Бондарчук

Роза Топанова та Ольга Дьякова

Національна незалежна премія "Жінка України" заснована 2016 року Інною Гелетюк.

Лауреати премії "Жінка України 2025":

Здоров'я та медицина : Леся Вовк, керівниця Львівського професійного медичного коледжу післядипломної освіти.

: Леся Вовк, керівниця Львівського професійного медичного коледжу післядипломної освіти. Військова медицина : Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, парамедикиня, депутатка Київради, очолює медичну службу "Ульф" у батальйоні "Вовки Да Вінчі".

: Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, парамедикиня, депутатка Київради, очолює медичну службу "Ульф" у батальйоні "Вовки Да Вінчі". Бізнес — менеджмент : Олена Плахова, директорка з репутації та маркетингу групи компаній NOVA (Нова пошта).

: Олена Плахова, директорка з репутації та маркетингу групи компаній NOVA (Нова пошта). Бізнес — підприємництво : Ольга Гавура, партнерка проєктно-будівельної компанії "Севен Сі Ай".

: Ольга Гавура, партнерка проєктно-будівельної компанії "Севен Сі Ай". Соціальний внесок : Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

: Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center. Освіта — вища : Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

: Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Освіта — післядипломна : Гелена Саврук, керівна партнерка "Могилянської стратегічної агенції", заступниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи.

: Гелена Саврук, керівна партнерка "Могилянської стратегічної агенції", заступниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи. Освіта — шкільна : Оксана Якимів, заслужена працівниця освіти України, директорка Вигодської спеціальної школи, доцентка, експертка з інклюзивної освіти.

: Оксана Якимів, заслужена працівниця освіти України, директорка Вигодської спеціальної школи, доцентка, експертка з інклюзивної освіти. Культура : Мар'яна Савка, українська письменниця, поетеса, музикантка, засновниця і головна редакторка "Видавництва Старого Лева".

: Мар'яна Савка, українська письменниця, поетеса, музикантка, засновниця і головна редакторка "Видавництва Старого Лева". Шоу-бізнес : Krutть (Марина Круть), українська співачка, поетеса, композиторка та бандуристка.

: Krutть (Марина Круть), українська співачка, поетеса, композиторка та бандуристка. ЗМІ та інфлюенсери : Ярослава Гресь, громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW.

: Ярослава Гресь, громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW. Спорт : Катерина Садурська, багаторазова чемпіонка світу з фрідайвінгу, рекордсменка світу та Європи з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо.

: Катерина Садурська, багаторазова чемпіонка світу з фрідайвінгу, рекордсменка світу та Європи з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо. Захист держави: Андріана Арехта, старша сержантка ЗСУ, операторка озброєння спецпідрозділу, лідерка Жіночого ветеранського руху VETERANKA.

Розвиток громадянського суспільства: Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод — першої української організації, відзначеної Нобелівською премією миру.

Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод — першої української організації, відзначеної Нобелівською премією миру. Спеціальна номінація "Виклик року": Ганна Мурликіна, багаторічна головна редакторка маріупольського сайту "0629.com.ua", членкиня комісії з журналістської етики, координаторка проєкту Relocated Media Cluster.

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