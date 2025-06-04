Джамала, Илона Гвоздева и EL Кравчук: кто стал гостями масштабной украинской женской премии

На днях в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.

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Фокус побывал на мероприятии.

Гостями и участниками масштабного события стали украинские знаменитости, медийщики, блогеры, владельцы бизнесов, волонтеры и военные.

Инна Гелетюк – основательница премии

Ведущими вечера выступили ведущий Никита Добрынин и актриса Анастасия Цимбалару.

Ведущие вечера – Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару Фото: Пресс-служба

Среди гостей премии — певица Джамала, певец EL Кравчук, пионист-виртуоз — Евгений Хмара, танцовщица Илона Гвоздева, звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк и многие другие.

Джамала

EL Кравчук

Красивые мелодии от Евгения Хмары

Мирослава Мандзюк и Евгений Хмара

Маричка Падалко

Ярослава Гресь

Анна Луценко

Илона Гвоздева

Анастасия Цимбалару

В качестве финального аккорда события состоялось выступление группы КАZKA

Выступление группы КАZKA

Анна Луценко и Александа Самборская

Национальная независимая премия "Жінка України" основана в 2016 году Инной Гелетюк.

Лауреаты премии "Жінка України 2025":

Здоровье и медицина : Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.

: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования. Военная медицина : Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи".

: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи". Бизнес – менеджмент : Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).

: Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта). Бизнес – предпринимательство : Ольга Гавура, партнер проектно-строительной компании "Севен Си Ай".

: Ольга Гавура, партнер проектно-строительной компании "Севен Си Ай". Социальный вклад : Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center. Образование – высшее : Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Образование – последипломное : Гелена Саврук, руководящий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.

: Гелена Саврук, руководящий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы. Образование – школьное : Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.

: Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию. Культура : Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Издательства Старого Льва".

: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Издательства Старого Льва". Шоу-бизнес : Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.

: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка. СМИ и инфлюенсеры : Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.

: Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW. Спорт : Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.

: Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио. Защита государства: Андриана Арехта, старший сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.

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