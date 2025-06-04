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Джамала, Илона Гвоздева и EL Кравчук: кто стал гостями масштабной украинской женской премии

Илона Гвоздева, "Жінка України 2025", премия, Джамала
Илона Гвоздева и Джамала на премии "Жінка України 2025"

На днях в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.

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Фокус побывал на мероприятии.

Гостями и участниками масштабного события стали украинские знаменитости, медийщики, блогеры, владельцы бизнесов, волонтеры и военные.

Инна Гелетюк Fullscreen
Инна Гелетюк – основательница премии

Ведущими вечера выступили ведущий Никита Добрынин и актриса Анастасия Цимбалару.

Никита Добрынин Анастасия Цимбалару Fullscreen
Ведущие вечера – Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару
Фото: Пресс-служба

Среди гостей премии — певица Джамала, певец EL Кравчук, пионист-виртуоз — Евгений Хмара, танцовщица Илона Гвоздева, звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк и многие другие.

Джамала Fullscreen
Джамала
EL Кравчук Fullscreen
EL Кравчук
Красивые мелодии от Евгения Хмары Fullscreen
Красивые мелодии от Евгения Хмары
Мирослава Мандзюк и Евгений Хмара Fullscreen
Мирослава Мандзюк и Евгений Хмара
Маричка Падалко Fullscreen
Маричка Падалко
Ярослава Гресь Fullscreen
Ярослава Гресь
Анна Луценко Fullscreen
Анна Луценко
Илона Гвоздева Fullscreen
Илона Гвоздева
Анастасия Цимбалару Fullscreen
Анастасия Цимбалару

В качестве финального аккорда события состоялось выступление группы КАZKA

Выступление группы КАZKA Fullscreen
Выступление группы КАZKA
Анна Луценко и Александа Самборская Fullscreen
Анна Луценко и Александа Самборская

Национальная независимая премия "Жінка України" основана в 2016 году Инной Гелетюк.

Лауреаты премии "Жінка України 2025":

  • Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.
  • Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи".
  • Бизнес – менеджмент: Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).
  • Бизнес – предпринимательство: Ольга Гавура, партнер проектно-строительной компании "Севен Си Ай".
  • Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.
  • Образование – высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
  • Образование – последипломное: Гелена Саврук, руководящий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.
  • Образование – школьное: Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.
  • Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Издательства Старого Льва".
  • Шоу-бизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.
  • СМИ и инфлюенсеры: Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.
  • Спорт: Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.
  • Защита государства: Андриана Арехта, старший сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.
  • Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, глава Центра гражданских свобод – первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.
  • Специальная номинация "Вызов года": Анна Мурлыкина, многолетняя главный редактор мариупольского сайта "0629.com.ua", член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.

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