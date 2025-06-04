Джамала, Илона Гвоздева и EL Кравчук: кто стал гостями масштабной украинской женской премии
На днях в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.
Фокус побывал на мероприятии.
Гостями и участниками масштабного события стали украинские знаменитости, медийщики, блогеры, владельцы бизнесов, волонтеры и военные.
Ведущими вечера выступили ведущий Никита Добрынин и актриса Анастасия Цимбалару.
Среди гостей премии — певица Джамала, певец EL Кравчук, пионист-виртуоз — Евгений Хмара, танцовщица Илона Гвоздева, звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк и многие другие.
В качестве финального аккорда события состоялось выступление группы КАZKA
Национальная независимая премия "Жінка України" основана в 2016 году Инной Гелетюк.
Лауреаты премии "Жінка України 2025":
- Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.
- Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи".
- Бизнес – менеджмент: Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).
- Бизнес – предпринимательство: Ольга Гавура, партнер проектно-строительной компании "Севен Си Ай".
- Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.
- Образование – высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
- Образование – последипломное: Гелена Саврук, руководящий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.
- Образование – школьное: Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.
- Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Издательства Старого Льва".
- Шоу-бизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.
- СМИ и инфлюенсеры: Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.
- Спорт: Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.
- Защита государства: Андриана Арехта, старший сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.
- Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, глава Центра гражданских свобод – первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.
- Специальная номинация "Вызов года": Анна Мурлыкина, многолетняя главный редактор мариупольского сайта "0629.com.ua", член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.
Ранее Фокус писал, что:
- Камалия и Мохаммад Захур вместе появились на премии YUNA 2025 несмотря на расставание.
- В Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас". Среди гостей были Сергей Лещенко и Иван Фролов.
Мы также писали, как прошла звездная премьера мюзикла "Злая" в Киеве.