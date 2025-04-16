У Києві відбулася прем'єра другого сезону "Останні з нас": на ній помітили Лещенка і Фролова (фоторепортаж)
Напередодні в умовах великої секретності на таємній локації та із забороною на зйомку під час події відбулася довгоочікувана прем'єра другого сезону апокаліптичного серіалу студії HBO "Останні з нас" з Педро Паскалем у головній ролі.
Фокус побував на події.
Подію відвідали численні українські зірки і топові політики. Так, серед гостей були помічені дизайнер Іван Фролов, позаштатний радник ОП Сергій Лещенко, співачка Мішель Андраде, виконавець Позитив, ведучі Анатолій Анатоліч, Андрій Чорновол та багато інших.
Про що другий сезон серіалу "Останні із нас" ("The Last of Us Part II")
Дія серіалу, заснованого на серії комп'ютерних ігор The Last of Us, відбувається через 20 років після світової пандемії, спричиненої поширенням грибкової інфекції, яка перетворює людей на зомбі. Другий сезон заснований на грі The Last of Us Part II (2020), показані в ньому події відбуваються через п'ять років після подій першого сезону.
Раніше Фокус писав, як пройшла прем'єра фільму "Відпустка наосліп".