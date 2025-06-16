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Культура

Мода под скрипку: как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк (фоторепортаж)

киев, модный бранч, модное событие, светское событие
В Киеве состоялся модный бранч

На днях в украинской столице состоялся модный бранч, собравший многочисленных киевских модниц, артистов, дизайнеров, стилистов и представителей СМИ.

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Фокус побывал на событии.

Главным спикером события выступила персональная стилистка, фэшн инфлюенсер, постоянная гостья недель моды Милана и Парижа – Ольга Литвинова. Оля рассказала о тенденциях в мире моды, о стильных сочетаниях трендовых цветов и фактур. Показала на моделях лучшие сочетания вещей.

Ольга Литвинова Fullscreen
Ольга Литвинова

Модератором ивента выступила звездный интервьюер Мирослава Мандзюк – автор и ведущая шоу "Ежевичное мороженое". Особую музыкальную атмосферу создал скрипач – Андрей Таранец.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
модный бранч киев Fullscreen
Гостьи бранча

Собрали гостей на нежном женском мероприятии Татьяна Дроздова (MOTRYA) и Анна Малиновская.

Евгений Еремин Fullscreen
Евгений Еремин
Алина Доротюк, Анна Малиновская, Ксения Малинюк, Светлана Кравченко Fullscreen
Алина Доротюк, Анна Малиновская, Ксения Малинюк и Светлана Кравченко
Оля Цибульская, Анна Малиновская Fullscreen
Оля Цибульская и Анна Малиновская
Алина Доротюк, Ксения Малинюк Fullscreen
Алина Доротюк и Ксения Малинюк
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Анна Малиновская, Татьяна Дроздова Fullscreen
Анна Малиновская и Татьяна Дроздова
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова

Гостями масштабного события и первыми, кто оценил нежный капсульный дроп, стали дизайнер Евгений Еремин, дизайнер Анжела Чигрин, певица Ольга Цибульская, певица CHANDRA. А также, автор подкастов Марина Аристова, телеведущая Алина Доротюк и многие другие.

Напомним, в начале июня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония вручения премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.

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