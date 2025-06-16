Мода под скрипку: как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк (фоторепортаж)
На днях в украинской столице состоялся модный бранч, собравший многочисленных киевских модниц, артистов, дизайнеров, стилистов и представителей СМИ.
Фокус побывал на событии.
Главным спикером события выступила персональная стилистка, фэшн инфлюенсер, постоянная гостья недель моды Милана и Парижа – Ольга Литвинова. Оля рассказала о тенденциях в мире моды, о стильных сочетаниях трендовых цветов и фактур. Показала на моделях лучшие сочетания вещей.
Модератором ивента выступила звездный интервьюер Мирослава Мандзюк – автор и ведущая шоу "Ежевичное мороженое". Особую музыкальную атмосферу создал скрипач – Андрей Таранец.
Собрали гостей на нежном женском мероприятии Татьяна Дроздова (MOTRYA) и Анна Малиновская.
Гостями масштабного события и первыми, кто оценил нежный капсульный дроп, стали дизайнер Евгений Еремин, дизайнер Анжела Чигрин, певица Ольга Цибульская, певица CHANDRA. А также, автор подкастов Марина Аристова, телеведущая Алина Доротюк и многие другие.
Напомним, в начале июня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония вручения премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.
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