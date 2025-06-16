Мода под скрипку: как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк (фоторепортаж)

На днях в украинской столице состоялся модный бранч, собравший многочисленных киевских модниц, артистов, дизайнеров, стилистов и представителей СМИ.

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Фокус побывал на событии.

Главным спикером события выступила персональная стилистка, фэшн инфлюенсер, постоянная гостья недель моды Милана и Парижа – Ольга Литвинова. Оля рассказала о тенденциях в мире моды, о стильных сочетаниях трендовых цветов и фактур. Показала на моделях лучшие сочетания вещей.

Ольга Литвинова

Модератором ивента выступила звездный интервьюер Мирослава Мандзюк – автор и ведущая шоу "Ежевичное мороженое". Особую музыкальную атмосферу создал скрипач – Андрей Таранец.

Мирослава Мандзюк

Гостьи бранча

Собрали гостей на нежном женском мероприятии Татьяна Дроздова (MOTRYA) и Анна Малиновская.

Евгений Еремин

Алина Доротюк, Анна Малиновская, Ксения Малинюк и Светлана Кравченко

Оля Цибульская и Анна Малиновская

Алина Доротюк и Ксения Малинюк

Анжела Чигрин

Анна Малиновская и Татьяна Дроздова

Марина Аристова

Ксения Виноградова

Гостями масштабного события и первыми, кто оценил нежный капсульный дроп, стали дизайнер Евгений Еремин, дизайнер Анжела Чигрин, певица Ольга Цибульская, певица CHANDRA. А также, автор подкастов Марина Аристова, телеведущая Алина Доротюк и многие другие.

Напомним, в начале июня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла торжественная церемония вручения премии "Жінка України 2025", ставшая олицетворением современности и женственности.

Мы также писали, как прошла звездная премьера мюзикла "Злая" в Киеве.