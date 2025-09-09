Monatik поссорился со зрителем, который не оценил его клип с Дорофеевой

9 сентября состоялась премьера совместного трека MONATIK & DOROFEEVA. Певец уже успел подискутировать о новой песне с комментатором, который выразил свое недовольство работой.

В сети развернулась дискуссия между певцом Монатиком и пользователем соцсетей, который оставил негативный отзыв о его новой видеоработе с Надей Дорофеевой, которая называется "If you know what I mean". Перепалка произошла под крайним постом артиста в Instagram.

Комментатор оценил вокал, танцы и звук на "0/10", зато внешность Дорофеевой назвал единственным плюсом.

Монатик не остался в стороне и в шутливой манере ответил оппоненту:

"Комент 0/10, азартные игры 0/10, крипто 0/10, креатив 0/10".

В ответ пользователь забросил артисту, что тот даже не понимает значение написанных слов, на что Монатик отреагировал смешливыми эмодзи.

Спор Монатика с пользователем в Instagram Фото: Instagram

Диалог быстро привлек внимание подписчиков и собрал десятки реакций в комментариях. Однако впоследствии Монатик, вероятно, удалил его, потому что больше в комментариях перепалку не найти.

Реакции людей

Под заметкой есть еще много негативных комментариев. Зрители, в частности, недовольны тем, что песни стали однообразны. Писали, в частности, следующее:

"Какую же фигню вы поете.... никакой смысловой нагрузки... музыкальный фастфуд";

"Я все понимаю, но мне одной кажется, что все песни Монатика одинаковые?";

"Я не вижу здесь ничего красивого, стильного, человечного! Все какое-то искусственное: движения, эмоции, музыка, текст. Ну что здесь может нравиться?".

В то же время множество людей также поддержали новую работу артистов и написали положительные отзывы:

"Ну это очень стильно, Надя топ";

"Вайб просто тооооооооп!!!";

"+1 хит на повторе и новая любовь";

"Все, что делает Монатик — лучшая версия. Мегапрофи своего дела, потому что с душой!".

Песня MONATIK & DOROFEEVA

MONATIK и DOROFEEVA выпустили совместную песню. Премьера состоялась 9 сентября. За 8 часов видеоклип собрал уже более 43 тысяч просмотров на платформе Youtube.

