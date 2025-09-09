Monatik посварився з глядачем, який не оцінив його кліп з Дорофєєвою

9 вересня відбулася прем'єра спільного треку MONATIK & DOROFEEVA. Співак уже встиг подискутувати про нову пісню з коментатором, який виразив своє невдоволення роботою.

У мережі розгорнулася дискусія між співаком Монатіком та користувачем соцмереж, який залишив негативний відгук про його нову відеороботу з Надею Дорофєєвою, яка має назву "If you know what I mean". Перепалка сталася під крайнім дописом артиста в Instagram.

Коментатор оцінив вокал, танці та звук на "0/10", натомість зовнішність Дорофєєвої назвав єдиним плюсом.

Монатік не залишився осторонь і у жартівливій манері відповів опоненту:

"Комент 0/10, gambling 0/10, crypto 0/10, creative 0/10".

У відповідь користувач закинув артисту, що той навіть не розуміє значення написаних слів, на що Монатік відреагував сміхотливими емодзі.

Суперечка Монатіка з користувачем в Instagram Фото: Instagram

Діалог швидко привернув увагу підписників і зібрав десятки реакцій у коментарях. Однак згодом Монатік, ймовірно, видалив його, бо більше у коментарях перепалку не знайти.

Реакції людей

Під дописом є ще багато негативних коментарів. Глядачі, зокрема, незадоволені тим, що пісні стали одноманітні. Писали, зокрема, таке:

"Яку ж фігню ви співаєте…. ніякого смислового навантаження… музичний фастфуд";

"Я все розумію, але мені одній здається, що всі пісні Монатіка однакові?";

"Я не бачу тут нічого гарного, стильного, людяного! Все якесь штучне: рухи, емоції, музика, текст. Ну що тут може подобатись?".

Водночас безліч людей також підтримали нову роботу артистів та написали схвальні відгуки:

"Ну це дуже стильно, Надя топ";

"Вайб просто тооооооп!!!";

"+1 хіт на повторі і нова любов";

"Все, що робить Монатiк — найкраща версiя. Мегапрофi своєї справи, бо з душею!".

Пісня MONATIK & DOROFEEVA

MONATIK і DOROFEEVA випустили спільну пісню. Прем’єра відбулась 9 вересня. За 8 годин відеокліп зібрав вже понад 43 тисячі переглядів на платформі Youtube.

