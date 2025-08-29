"Є одна мова": Каменських заговорила російською та нарвалася на критику українців (відео)
Українська співачка Настя Каменських дала концерт у США, чим викликала хвилю хейту. Окрім виконання своїх пісень російською, вона також звернулася до глядачів та наголосила, що "неважливо, якою мовою говорити".
Нещодавно дружина Потапа вирушила в тур містами США. Каменських на сцені одного з американських закладів заспівала пісні "Красное вино", "Это моя ночь", хоча й переклала їх українською. Звернення артистки до публіки активно обговорюють в X.
"Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — сказала співачка зі сцени.
Українці різко відреагували на такі слова Каменських. До того ж, відео поширилося соцмережами в день масованого обстрілу росіянами українських міст 28 серпня:
- "Щось не виглядає вона при цьому щасливою… Щось нє єйо ночь по ходу".
- "Ну как же в Маямі-то і на укрАінскам, тут нє паймут".
- "От чого коли какая разніца то завжди парусскі?".
- "Гроші не пахнуть".
- "Чому в рашку не їдуть, ну їм же так хочеться, для чого ця вся показуха".
- "Муж і жона одна сатана".
- "Абсолютно важно на каком язикє ми разґаваріваєм, бідося!" — написав юрист Євген Пронін.
Сама Каменських наразі не коментує скандал. Цікаво, що в інтервʼю Аліні Доротюк вона казала, що більше ніколи не буде співати російською: "Звичайно, ні".
