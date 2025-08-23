Настя Каменських виступила в США російською: українці обурені (фото)

Українська співачка Настя Каменських виступила в Маямі, США, зі своїми російськомовними хітами. Артистка на сцені одного з американських закладів заспівала пісні "Красное вино", "Это моя ночь".

Related video

Відповідні кадри з'явилися на сторінці ресторану в Instagram. Цікаво, що обидві вищезгадані композиції Каменських уже переклала українською.

До публіки дружина Потапа зверталася як українською, так і російською. Наразі на хейт у мережі вона не відреагувала. Перед цим виконавиця показувала селфі з американських міст, якими наразі гастролює та навіть рідкісні кадри з Потапом, який забрав дружину на авто.

Настя Каменських виступила в Маямі російською Фото: Instagram

Під її останнім постом українці обурюються рішенню артистки виступати російською під час війни:

"Співаєш російською — в Україну можеш більше не повертатися".

"Забула рідну мову, допригалась".

"Краще б співала на Українській Настюша, навіщо тобі та мова і ті старі пісні".

У своєму Telegram-каналі український блогер Богдан Беспалов також показав фрагмент з концерту Каменських у США.

Каменських уже переклала "Червоне вино" українською, але в США її не заспівала

Ба більше, зірка в інтервʼю Аліні Доротюк казала, що більше ніколи не буде співати російською: "Звичайно, ні".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Каменських зізнавалася, що вони з Потапом ненавиділи одне одного свого часу.

Співачка привітала свого чоловіка, репера Потапа, з днем народження.

Крім того, 4 травня Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, відсвяткувала своє 38-річчя.