Настя Каменских выступила в США на русском: украинцы возмущены (фото)
Украинская певица Настя Каменских выступила в Майами, США, со своими русскоязычными хитами. Артистка на сцене одного из американских заведений спела песни "Красное вино", "Это моя ночь".
Соответствующие кадры появились на странице ресторана в Instagram. Интересно, что обе вышеупомянутые композиции Каменских уже перевела на украинский язык.
К публике жена Потапа обращалась как на украинском, так и на русском. Сейчас на хейт в сети она не отреагировала. Перед этим исполнительница показывала селфи из американских городов, которыми сейчас гастролирует и даже редкие кадры с Потапом, который забрал жену на авто.
Под ее последним постом украинцы возмущаются решению артистки выступать на русском во время войны:
- "Поешь на русском — в Украину можешь больше не возвращаться".
- "Забыла родной язык, допригалась".
- "Лучше бы пела на украинском Настюша, зачем тебе тот язык и те старые песни".
В своем Telegram-канале украинский блогер Богдан Беспалов также показал фрагмент с концерта Каменских в США.
Более того, звезда в интервью Алине Доротюк говорила, что больше никогда не будет петь на русском: "Конечно, нет".
