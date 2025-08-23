Настя Каменских выступила в США на русском: украинцы возмущены (фото)

Украинская певица Настя Каменских выступила в Майами, США, со своими русскоязычными хитами. Артистка на сцене одного из американских заведений спела песни "Красное вино", "Это моя ночь".

Соответствующие кадры появились на странице ресторана в Instagram. Интересно, что обе вышеупомянутые композиции Каменских уже перевела на украинский язык.

К публике жена Потапа обращалась как на украинском, так и на русском. Сейчас на хейт в сети она не отреагировала. Перед этим исполнительница показывала селфи из американских городов, которыми сейчас гастролирует и даже редкие кадры с Потапом, который забрал жену на авто.

Настя Каменских выступила в Майами на русском языке Фото: Instagram

Под ее последним постом украинцы возмущаются решению артистки выступать на русском во время войны:

"Поешь на русском — в Украину можешь больше не возвращаться".

"Забыла родной язык, допригалась".

"Лучше бы пела на украинском Настюша, зачем тебе тот язык и те старые песни".

В своем Telegram-канале украинский блогер Богдан Беспалов также показал фрагмент с концерта Каменских в США.

Каменских уже перевела "Красное вино" на украинский, но в США ее не спела

Более того, звезда в интервью Алине Доротюк говорила, что больше никогда не будет петь на русском: "Конечно, нет".

