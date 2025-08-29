"Есть один язык": Каменских заговорила на русском и нарвалась на критику украинцев (видео)

Украинская певица Настя Каменских дала концерт в США, чем вызвала волну хейта. Кроме исполнения своих песен на русском, она также обратилась к зрителям и подчеркнула, что "неважно, на каком языке говорить".

Related video

Недавно жена Потапа отправилась в тур по городам США. Каменских на сцене одного из американских заведений спела песни "Красное вино", "Это моя ночь", хотя и перевела их на украинский. Обращение артистки к публике активно обсуждают в X.

"Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала певица со сцены.

Настя Каменских в США

Украинцы резко отреагировали на такие слова Каменских. К тому же, видео распространилось по соцсетям в день массированного обстрела россиянами украинских городов 28 августа:

"Что-то не выглядит она при этом счастливой... Что-то не ее ночь по ходу".

"Ну как же в Маями-то и на укрАинском, тут не паймут".

"От чего когда какая разница то всегда паруски?".

"Деньги не пахнут".

"Почему в рашку не едут, ну им же так хочется, для чего эта вся показуха".

"Муж и жена одна сатана".

"Абсолютно важно на каком языке мы разґавариваем, бедося!" — написал юрист Евгений Пронин.

Сама Каменских пока не комментирует скандал. Интересно, что в интервью Алине Доротюк она говорила, что больше никогда не будет петь на русском: "Конечно, нет".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица признавалась, что они с Потапом ненавидели друг друга.

В сети заговорили о якобы сыне Насти Каменских и Потапа, которого они скрывают в Испании.

Кроме того, Тина Кароль "наехала" на Потапа, который снял на нее странную ИИ-пародию.