Дорофєєва, Сильченко і Багінський: як пройшов концерт MONATIK в Оперному театрі

Подія була організована в дусі Royal Albert Hall: гості дотримувалися стилю Black Tie в образах, вхідну групу театру також драпірували в стилі знаменитого Лондонського театру.

Уперше в історії українського шоу-бізнесу пісні MONATIK прозвучали в супроводі Національного президентського оркестру під керуванням маестро Максима Гусака — одного з провідних диригентів сучасної сцени. Оркестрові аранжування надали знайомим композиціям нової глибини та багатошаровості, а понад 70 музикантів створювали справжню звукову симфонію.

MONATIK у Національному академічному театрі опери та балету України Фото: Пресс-служба

Центральним елементом першої дії став масивний арт-об'єкт — образ Людини, що вічно танцює, який завдяки динамічним проекціям реагував на події на сцені.

Відео дня

Другу дію доповнили дуетами з MONATIK запрошені артистки: Jamala та Jerry Heil. Вони виконали з артистом дуетні композиції "Зову" та "Вимолив".

Дует Jerry Heil і MONATIK

MONATIK і Jamala виконали дуетом пісню "Зову"

Гостями події стали численні українські знаменитості, друзі та колеги артиста: Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Саша KAZKA, KOLA, ROXOLANA, Марія Гаврилюк та Наталя Каменська, Дантес, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Женя Кот та Наталя Татаринцева, Іван Фролов, Руслан Багінський, Катерина Сильченко, Олександр Педан, Катерина Осадча та багато інших.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва

Руслан Багінський (ліворуч)

Катя Осадча

Юлія Єрмолаєва

Кирило та Олена Тимошенко із сином

Даша Квіткова

Олег Гороховський із дружиною

Лідія Новоселецька

Ваня Фролов

Катерина Сильченко

Христина Шоміна

Олександра Самборська

Анна Малиновська з чоловіком

Олексій Дурнєв

Нагадаємо, MONATIK посварився з глядачем, який не оцінив його кліп із Дорофєєвою.

Раніше також повідомлялося, що Анастасія Цимбалару влаштувала бранч під назвою "Досліди Анастасії Цимбалару".