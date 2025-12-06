Дорофєєва, Сильченко і Багінський: як пройшов концерт MONATIK в Оперному театрі
У Національному академічному театрі опери та балету України відбулося грандіозне концертне шоу "Музика" українського виконавця MONATIK. Воно стало завершальним у серії великих виступів артиста у 2025 році.
Подія була організована в дусі Royal Albert Hall: гості дотримувалися стилю Black Tie в образах, вхідну групу театру також драпірували в стилі знаменитого Лондонського театру.
Уперше в історії українського шоу-бізнесу пісні MONATIK прозвучали в супроводі Національного президентського оркестру під керуванням маестро Максима Гусака — одного з провідних диригентів сучасної сцени. Оркестрові аранжування надали знайомим композиціям нової глибини та багатошаровості, а понад 70 музикантів створювали справжню звукову симфонію.
Центральним елементом першої дії став масивний арт-об'єкт — образ Людини, що вічно танцює, який завдяки динамічним проекціям реагував на події на сцені.
Другу дію доповнили дуетами з MONATIK запрошені артистки: Jamala та Jerry Heil. Вони виконали з артистом дуетні композиції "Зову" та "Вимолив".
Гостями події стали численні українські знаменитості, друзі та колеги артиста: Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Саша KAZKA, KOLA, ROXOLANA, Марія Гаврилюк та Наталя Каменська, Дантес, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Женя Кот та Наталя Татаринцева, Іван Фролов, Руслан Багінський, Катерина Сильченко, Олександр Педан, Катерина Осадча та багато інших.
