"Потяг до Різдва": чи варто дивитися українську комедію

Днями в український прокат вийшов сиквел минулорічного хіта "Поїзд до 31 грудня" під назвою "Потяг до Різдва". Український кінематограф другий рік поспіль створює фільм для новорічного настрою.

Про що фільм "Потяг до Різдва" 2025

Кілька героїв стають частиною спільної історії в період перед Різдвом. Їх об'єднує подорож в одному поїзді, що прямує до Львова. За традицією, герої з'ясовують стосунки, знаходять надії, реалізовують мрії, закохуються або назавжди розлучаються. Словом, усе як завжди в картинах цього жанру — без сюрпризів.

"Потяг до Різдва" — це сиквел минулорічного касового фільму "Потяг у 31 грудня". Глядачі знову зустрінуться з героями першої стрічки — провідником Миколою Івановичем (Станіслав Боклан), його донькою — начальницею потяга Ольгою (Ганна Кузіна), а ще — з працівниками вагона-ресторану Павлівною (Лілія Ребрик) і Петровичем (Юрій Горбунов).

Відео дня

Останні посилено щось "мутять" із меню та цінами і багато переживають.

Трейлер фільму "Потяг до Різдва" 2025 року

Навколо ключових героїв "наростають" другорядні: героїня Антоніни Хижняк, яка мріє одружити з собою забезпеченого кандидата в чоловіки, що абсолютно не бажає змінювати свій холостяцький статус, її конкурентка, яка теж претендує на серце незговірливого нареченого, а ще — представники творчої сфери, що планують виступати з дитячим хором у Львові, бабуся, яка святкує Різдво 7 січня, дружина військового та її дитина.

Усі ці герої знайомляться в дорозі, адже їм належить відзначати Різдво, про що, втім, вони ще не знають.

У картині також фігурують MONATIK, Тарас Цимбалюк і DziDzio (їм дісталося по камео).

Чи варто дивитися фільм "Потяг до Різдва" 2025

У вітчизняних кінематографістів досвід створення таких фільмів невеликий, а якщо сказати чесніше — мінімальний. Видно, що намагаються орієнтуватися на традиції та кліше сімейних святкових фільмів зарубіжних колег. Відчувається, що хочуть наповнити глядачів святковим настроєм у міру можливостей. Очевидно, що докладають зусиль, щоб виправдати очікування людей.

Усе це похвально, адже знімати різдвяне кіно потрібно вчитися і згодом уміти, адже це одна з важливих ніш і популярний кіножанр у всьому цивілізованому світі.

На сьогодні недоцільно порівнювати українські святкові комедії з популярними світовими кінохітами. Критерії для порівняння занадто нерелевантні. Викликати емоції та видавлювати сльозу — не така проста справа, особливо, коли експертиза за темою надто мала.

Але ми тут — щоб підтримати український кінематограф, адже він усе ще на початку шляху.

