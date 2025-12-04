"Щелепи" вже не ті: фільми про гігантських акул більше не здаються страшними — їх вважають милими

Дослідники виявили, що ефект "Щелеп" нарешті минає. Дослідження показує, що такі фільми як "Мег" і "Мілина", більше не викликають у людей страху перед акулами. Ба більше, багато хто вважає їх милими.

Ефект "Щелеп" був названий на честь трилера 1975 року й описує те, як фільми з акулами підживлюють страх перед цими істотами в реальному часі. Нове дослідження, проведене вченими з Університету Південної Австралії, показало, що ефект "Щелеп" нарешті минає через п'ять десятиліть, пише Daily Mail.

Під час нового дослідження вчені попросили сотні людей описати акул трьома словами. Хоча "зуби", "щелепи" і "хижак" були одними з найпоширеніших відповідей, переважна більшість (66%) описів були нейтральними. Вчені вважають, що це вказує на те, що ставлення громадськості до акул нарешті пом'якшується.

За словами авторКИ дослідження, докторки Бріани Ле Буска, суспільне сприйняття акул більш неоднозначне, ніж стереотипний образ "грізного хижака". Страх все ще залишався найпоширенішою темою, проте вчені також побачили значну кількість позитивних слів, таких як "величний", "красивий" і "дивовижний". Команда вважає, що це поєднання свідчить про те, що, попри страх, що зберігається, багато людей також вважають акул екологічно важливими тваринами, які вселяють святобливість.

Дані Музею Флориди свідчать про те, що 2024 року у світі було підтверджено лише 47 випадків неспровокованого нападу акул, 7 із них закінчилися смертельними наслідками. Попри це, страх перед акулами, також відомий як галеофобія, є однією з найпоширеніших фобій у світі.

Раніше докторка Де Буска продемонстрував, що цей страх значною мірою підживлюється фільмами, які демонструють жорстокі напади акул. У таких фільмах, як "Щелепи", "Мег" або "Мілина", акули зображуються як такі, що навмисно полюють на людей і нападають на них, що не тільки викликає надмірний страх, а й посилює вже наявні негативні погляди.

У новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, чи актуально це досі. Для цього команда залучила 371 учасника зі США, Австралії та Великої Британії. Реципієнтів попросили описати акул трьома словами. Результати показали:

слово "зуби" використовувала 131 людина;

океан — 57;

хижак — 55;

щелепи — 47.

І все ж, учені виявили, що 66% слів були нейтральними, а 17% — радісними. Серед інших поширених слів, обраних учасниками, були "спокійний", "захопливий" і "важливий", а деякі навіть називали акул "милими".

Дослідження також виявило зв'язок між сприйняттям акул учасниками та вибором слів. Наприклад, ті, хто вважав акул високоризикованими, як правило, обирали такі визначення, як "вбивця", "лютий" або "небезпека". Ті, хто вважав акул низькоризикованими, як правило, обирали такі слова як "таємничий" і "незрозумілий".

