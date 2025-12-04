"Челюсти" уже не те: фильмы про гигантских акул больше не кажутся страшными — их считают милыми

Исследователи обнаружили, что эффект «Челюстей» наконец-то проходит. Исследование показывает, что такие фильмы как «Мег» и «Отмель», больше не вызывают у людей страха перед акулами. Более того, многие считают их милыми.

Эффект "Челюстей" был назван в честь триллера 1975 года и описывает то, как фильмы с акулами подпитывают страх перед этими существами в реальном времени. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии, показало, что эффект "Челюстей" наконец-то проходит спустя пять десятилетий, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе нового исследования ученые попросили сотни людей описать акул тремя словами. Хотя "зубы", "челюсти" и "хищник" были одними из самых распространенных ответов, подавляющее большинство (66%) описаний были нейтральными. Ученые считают, что это указывает на то, что отношение общественности к акулам наконец смягчается.

Відео дня

По словам автора исследования, доктора Бриана Ле Буска, общественное восприятие акул более неоднозначно, чем стереотипный образ "грозного хищника". Страх все еще оставался распространенной темой, однако ученые также увидели значительное количество позитивных слов, таких как "величественный", "красивый" и "захватывающий". Команда считает, что это сочетание говорит о том, что, несмотря на сохраняющийся страх, многие люди также считают акул экологически важными и внушающими благоговение животными.

Данные Музея Флориды свидетельствуют о том, что в 2024 году в мире было подтверждено всего 47 случаев неспровоцированного нападения акул, 7 из них закончились смертельным исходом. Несмотря на это, страх перед акулами, также известный как галеофобия, является одной из самых распространенных фобий в мире.

Ранее доктор Де Буска продемонстрировал, что этот страх в значительной степени подпитывается фильмами, демонстрирующими жестокие нападения акул. В таких фильмах, как "Челюсти", "Мег" или "Отмель", акулы изображаются намеренно охотящимися на людей и нападающими на них, что не только вызывает чрезмерный страх, но и усиливает уже имеющиеся негативные взгляды.

В новом исследовании ученые пытались понять, актуально ли это до сих пор. Для этого команда привлекла 371 участника из США, Австралии и Великобритании. Реципиентов попросили описать акул тремя словами. Результаты показали:

слово "зубы" использовал 131 человек;

океан — 57;

хищник — 55;

челюсти — 47.

И все же, ученые обнаружили, что 66% слов были нейтральными, а 17% — радостными. Среди других распространенных слов, выбранных участниками, были "спокойный", "увлекательный" и "важный", а некоторые даже называли акул "милыми".

Исследование также выявило связь между восприятием акул участниками и выбором слов. Например, те, кто считал акул высокорискованными, как правило, выбирали такие определения, как "убийца", "свирепый" или "опасность". Те, кто считал акул низкорискованными, как правило, выбирали такие слова как "таинственный" и "непонятный".

Напомним, ранее мы писали о том, что самые чудаковатые акулы в мире используют хвост вместо хлыста.

Ранее Фокус писал о том, что одни из самых грозных хищников в океане удивили ученых: неожиданно поделились едой.