Индиана Джонс умер от зависти: самые чудаковатые акулы в мире используют хвост вместо хлыста

Исследователи рассказали о чудаковатом хищнике, взбивающем кавитационные пузыри, чтобы оглушить добычу. С виду эти акулы выглядят довольно мило, но их хвост невероятно опасен.

Лисьи акулы — одни из самых чудаковатых представителей отряда хрящевых. Большие выпученные глаза делают этих акул довольно милыми, однако опасность кроется в их хвостах. Известно, что хвосты лисьих акул могут достигать 3 метров в длину, что составляет около половины длины их тела. Хвосты выглядят как хлысты и действуют также, создавая настолько резкие перепады давления, что это приводит к образованию кавитационных пузырьков — скоплений испаренной воды, которые генерируют свет, звук и тепло, пишет IFLScience.

Акулы используют хлысты

Большую часть времени хвосты лисьих акул медленно движутся из стороны в сторону, пока они продвигаются в толще воды. Однако все меняется, когда наступает время охоты. Нападение лисьей акулы известно как "хлыст хвостом" и его можно разделить на четыре этапа:

подготовка — акула бросается на добычу;

удар — акула сгибает хвост, чтобы на большой скорости взмахнуть им над головой;

восстановление — хвост возвращается в исходное положение;

сбор добычи — акула поедает оглушенную добычу.

По словам первого автора исследования, Джейми Кнауба из Флоридского Атлантического университета, в исследовании 2024 года они с коллегами обнаружили анатомические особенности акул, обеспечивающие этот "хлыст хвостом". В ходе исследования ученые изучили 10 особей лисьей акулы — от эмбриона до взрослой акулы. Сканирование показало значительные изменения в минерализованной микроархитектуре позвонков лисьей акулы в зависимости от возраста.

Ученые также обнаружили, что анатомия и микроструктура значительно различаются по всему телу и между группами развития — эмбриональными, молодыми и взрослыми особями лисьей акулы. В результате ученые полагают, что позвонки лисьих акул различаются по анатомии, а также по количеству и расположению минералов, что и обеспечивает механические потребности в ударах хвостом.

Охота с помощью хвоста

Долгое время ученые подозревали, что лисьи акулы используют хвосты во время охоты, однако это поведение не было описано. В 2013 году исследователи изучили 25 записей нападений пелагических лисьих акул. Видеозаписи показали, что они действительно использовали свои хвосты для охоты, изнуряя сардин ударами хвоста в любое время суток

Авторы утверждали, что удары были такой силы, что вызывали диффузию растворенного газа из толщи воды, образуя пузырьки. Это может происходить посредством кавитации, при которой объект движется в воде со скоростью, достаточной для снижения локального давления воды ниже давления пара, образуя пузырьки.

Рацион лисьих акул

Известно, что лисьи акулы проводят время глубоко под водой в поисках кальмаров и осьминогов, однако, когда солнце садится, они поднимаются к поверхности, где охотятся на стадную рыбу — сельдь, скумбрию и сардин.

