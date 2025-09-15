У акул, находящихся под угрозой исчезновения, есть один неочевидный враг: кто истребляет хищников

Акулы бороздят просторы Мирового океана уже более 450 миллионов лет, но некоторые виды теперь оказались на грани исчезновения по ряду причин. Новое исследование показывает, кто массово истребляет исчезающие виды акул.

Сложно представить, что акулы, обитающие в морях Земли уже более 450 миллионов лет и находящиеся на грани исчезновения, массово оказываются на полках продуктовых магазинов, рыбных рынках и в интернет-магазинах. Новое исследование показывает, что мясо видов акул, находящихся под угрозой исчезновения, все еще доступно в продаже, несмотря на все усилия властей и ученых, пишет Popular Science.

Уязвимые виды акул массово истребляются

В новом исследовании группа экспертов из Университета Северной Каролины приобрела три десятка различных продуктов из мяса акул: 19 стейков и 11 упаковок вяленого мяса. Все товары были приобретены либо через интернет, либо в магазинах.

Далее ученые использовала ДНК-штрихкодирование для определения вида каждого продукта. Полученные генетические данные сравнили с этикеткой продукта. Результаты показывают, что почти все образцы были неоднозначно маркированы и не указывали конкретный вид акул. Некоторые данные также были совершенно неверными. Например, один образец был продан как черноперая акула, обозначенная как уязвимый вид, хотя на самом деле содержал мясо находящейся под угрозой исчезновения короткоперой акулы мако.

По словам соавтора исследования, морского эколога из Университета Северной Каролины Саванны Райберн, они с коллегами обнаружили, что из их выборки 31% оказался принадлежащим четырем исчезающим или находящимся под критической угрозой исчезновения видам:

большой молотоголовой акуле;

бронзовой акуле-молоту;

короткоперой акуле мако;

австралийской суповой акуле.

Остальные образцы принадлежали еще семи видам, включая уязвимую длинноперую акулу, лимонную акулу, обыкновенную лисью акулу и черноперую акулу. Только один из образцов был получен от наименее опасного вида – атлантической острорылой акулы.

Часть мяса акулы, купленного для исследования Фото: Savannah Ryburn

Мясо уязвимых акул продают слишком дешево

По словам ученых, некоторые из этого списка акул являются океанским эквивалентом львов, а потому ученые были шокированы, насколько дешево продавалось мясо этих редких и долгоживущих высших хищников. Например, некоторые из стоили не более трех долларов за килограмм.

Доктор Райбен также отмечает, что многие продукты из видов, находящихся под угрозой, продаются в продуктовых магазинах с неправильным маркированием. Например, 29 образцов 93% были двусмысленно маркированы как "акула", а один из двух продуктов, маркированных на уровне вида, был маркирован неправильно.

Кроме того, три вида, исследованных учеными, в том числе бронзовая акула-молот, большая акула-молот и темная гладконосая акула, известны высоким содержанием мышьяка, метилртути и ртути. Метилртуть и ртуть могут повреждать мозг и центральную нервную систему, а мышьяк может вызывать рак.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), из примерно 550 существующих видов акул 14% являются уязвимыми, 11% находятся под угрозой исчезновения, а 12% – на грани исчезновения. Ученые также отмечают, что для потребителей правильная маркировка крайне важна, чтобы не допустить появления акул, находящихся под угрозой исчезновения, на полках магазинов и на обеденных столах.

