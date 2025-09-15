У акул, які перебувають під загрозою зникнення, є один неочевидний ворог: хто винищує хижаків

Акули борознять простори Світового океану вже понад 450 мільйонів років, але деякі види тепер опинилися на межі зникнення через низку причин. Нове дослідження показує, хто масово винищує види акул, що зникають.

Складно уявити, що акули, які мешкають у морях Землі вже понад 450 мільйонів років і перебувають на межі зникнення, масово опиняються на полицях продуктових магазинів, рибних ринках і в інтернет-магазинах. Нове дослідження показує, що м'ясо видів акул, які перебувають під загрозою зникнення, все ще доступне в продажу, попри всі зусилля влади та вчених, пише Popular Science.

Уразливі види акул масово винищуються

У новому дослідженні група експертів з Університету Північної Кароліни придбала три десятки різних продуктів з м'яса акул: 19 стейків і 11 упаковок в'яленого м'яса. Усі товари були придбані або через інтернет, або в магазинах.

Далі вчені використовувала ДНК-штрихкодування для визначення виду кожного продукту. Отримані генетичні дані порівняли з етикеткою продукту. Результати показують, що майже всі зразки були неоднозначно марковані й не вказували конкретний вид акул. Деякі дані також були абсолютно невірними. Наприклад, один зразок був проданий як чорнопера акула, позначена як вразливий вид, хоча насправді містив м'ясо короткоперої акули мако, яка перебуває під загрозою зникнення.

За словами співавторки дослідження, морської екологині з Університету Північної Кароліни Саванни Райберн, вони з колегами виявили, що з їхньої вибірки 31% виявився таким, що належав чотирьом видам, які зникають або перебувають під критичною загрозою зникнення:

великій молотоголовій акулі;

бронзовій акулі-молоту;

короткоперій акулі мако;

австралійській суповій акулі.

Решта зразків належали ще семи видам, включно з вразливою довгоперою акулою, лимонною акулою, звичайною лисячою акулою і чорноперою акулою. Тільки один зі зразків був отриманий від найменш небезпечного виду — атлантичної гострорилої акули.

Частина м'яса акули, купленого для дослідження Фото: Savannah Ryburn

М'ясо вразливих акул продають занадто дешево

За словами вчених, деякі з цього списку акул є океанським еквівалентом левів, а тому вчені були шоковані, наскільки дешево продавалося м'ясо цих рідкісних і довгоживучих вищих хижаків. Наприклад, деякі з них коштували не більше трьох доларів за кілограм.

Доктор Райбен також зазначає, що багато продуктів із видів, що перебувають під загрозою, продаються в продуктових магазинах із неправильним маркуванням. Наприклад, 29 зразків 93% були двозначно марковані як "акула", а один із двох продуктів, маркованих на рівні виду, був маркований неправильно.

Крім того, три види, досліджених вченими, зокрема бронзова акула-молот, велика акула-молот і темна гладконоса акула, відомі високим вмістом миш'яку, метилртуті та ртуті. Метилртуть і ртуть можуть пошкоджувати мозок і центральну нервову систему, а миш'як може викликати рак.

За даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), з приблизно 550 наявних видів акул 14% є вразливими, 11% перебувають під загрозою зникнення, а 12% — на межі зникнення. Науковці також наголошують, що для споживачів правильне маркування вкрай важливе, щоб не допустити появи акул, що перебувають під загрозою зникнення, на полицях магазинів і на обідніх столах.

