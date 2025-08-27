Щось в океані руйнує зуби найгрізнішого хижака: це відбувається зі швидкістю, що лякає

Зуби акул — високотехнологічна зброя, призначена для розрізання плоті, а не для захисту від океанської кислоти. Нові дані вказують на те, що щось в океані впливає на зуби хижаків таким чином, що вони руйнуються.

Акули є вищими хижаками й використовують свої зуби як найважливіший інструмент для полювання. Однак нове дослідження показує, що зуби цих вищих хижаків надзвичайно швидко руйнуються — зміна клімату завдає їм шкоди та послаблює їх, пише Science Focus.

Зуби акул руйнуються з неймовірною швидкістю

За словами керівника нового дослідження Максиміліана Баума з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне (HHU), зуби акул по суті є високотехнологічною зброєю, призначеною для розрізання плоті, а не для захисту від океанської кислоти. Тепер результати нового дослідження показують, наскільки вразливими можуть бути одні з найгостріших зубів у світі.

Відомо, що акули постійно змінюють зуби, проте стан земних океанів, що погіршується, може незабаром пошкодити їх швидше, ніж вони зможуть відновитися. Оскільки океани поглинають дедалі більше вуглекислого газу через зміну клімату, вони стають дедалі кислішими.

Дані вказують на те, що нині pH океанів злегка лужний, 8,1, але до 2300 року він може знизитися до 7,3.

Як кислотність океану впливає на морське життя

У рамках студентського проєкту вчені намагалися з'ясувати, наскільки сильно ця зміна може вплинути на морське життя.

Оскільки акули регулярно скидають зуби, команда змогла отримати сотні зубів чорноперої рифової акули з акваріумів, де утримували тварини. Загалом близько 50 цілих і неушкоджених зубів були поміщені в резервуари з водою з різною кислотністю і перебували в ній протягом 8 тижнів.

Після цього вчені вивчили зразки та виявили, що в кислій воді зуби акул були пошкоджені значно сильніше, ніж у воді з рівнем pH 8,1. За словами керівника проєкту, професора Себастьяна Фрауне з Університету Гартфордшира, вони з колегами спостерігали поверхневі ушкодження, як-от тріщини та отвори, підвищену корозію коренів і структурну деградацію.

Кислотна вода також зробила поверхню зубів шорсткою і нерівною. Хоча це, можливо, сприяло ріжучим здібностям акули, це також порушило структуру зубів, послабило їх і зробило більш схильними до зламу.

Тепер учені вважають, що підтримання pH океану на рівні, близькому до поточного середнього значення 8,1, може мати вирішальне значення для фізичної цілісності знарядь хижаків. Крім того, результати є ще одним нагадуванням про те, що наслідки зміни клімату каскадно позначаються на всіх харчових ланцюгах і екосистемах.

