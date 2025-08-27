Что-то в океане разрушает зубы самого грозного хищника: это происходит с пугающей скоростью

Зубы акул – высокотехнологичное оружие, предназначенное для разрезания плоти, а не для защиты от океанской кислоты. Новые данные указывают на то, что нечто в океане воздействует на зубы хищников таким образом, что они разрушаются.

Related video

Акулы являются высшими хищниками и используют свои зубы в качестве важнейшего инструмента для охоты. Однако новое исследование показывает, что зубы этих высших хищников чрезвычайно быстро разрушаются – изменение климата наносит им вред и ослабляет их, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зубы акул разрушаются с невероятной скоростью

По словам руководителя нового исследования Максимилиана Баума из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне (HHU), зубы акул по сути являются высокотехнологичным оружием, предназначенным для разрезания плоти, а не для защиты от океанской кислоты. Теперь результаты нового исследования показывают, насколько уязвимыми могут быть одни из самых острых зубов в мире.

Известно, что акулы постоянно меняют зубы, однако ухудшающееся состояние земных океанов может вскоре повредить их быстрее, чем они смогут восстановиться. Поскольку океаны поглощают все больше углекислого газа из-за изменения климата, они становятся все более кислыми.

Данные указывают на то, что в настоящее время pH океанов слегка щелочной, 8,1, но к 2300 году он может снизиться до 7,3.

Как кислотность океана влияет на морскую жизнь

В рамках студенческого проекта ученые пытались выяснить, насколько сильно это изменение может повлиять на морскую жизнь.

Поскольку акулы регулярно сбрасывают убы, команда смогла получить сотни зубов черноперой рифовой акулы из аквариумов, где содержали животные. В общей сложности около 50 целых и неповрежденных зубов были помещены в резервуары с водой с различной кислотностью и находились в ней в течение 8 недель.

После этого ученые изучили образцы и обнаружили, что в кислой воде зубы акул были повреждены значительно сильнее, чем в воде с уровнем pH 8,1. По словам руководителя проекта, профессора Себастьяна Фрауне из Университета Хартфордшира, они с коллегами наблюдали поверхностные повреждения, такие как трещины и отверстия, повышенную коррозию корней и структурную деградацию.

Кислотная вода также сделала поверхность зубов шероховатой и неровной. Хотя это, возможно, способствовало режущим способностям акулы, это также нарушило структуру зубов, ослабило их и сделало более склонными к поломке.

Теперь ученые считают, что поддержание pH океана на уровне, близком к текущему среднему значению 8,1, может иметь решающее значение для физической целостности орудий хищников. Кроме того, результаты являются еще одним напоминанием о том, что последствия изменения климата каскадно сказываются на всех пищевых цепях и экосистемах.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы.

Ранее Фокус писал о том, что акулы ученые впервые зафиксировали жуткие звуки, которые воспроизводят хищники.