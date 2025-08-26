Большие белые акулы приближаются к людям: количество хищников выросло в 2,4 раза

Исследователи фиксируют, что атлантические большие белые акулы продвигаются к восточному побережью США и Канады. Ученые предупреждают, что серферам и любителям пляжного отдыха следует быть осторожнее.

В рамках нового трансграничного исследования с 2014 по 2023 год ученые отслеживали 260 больших белых акул, оснащенных акустическими датчиками. Это позволило ученым получить самую четкую на сегодняшний день картину того, как и почему акулы продвигаются все глубже в канадские воды, пишет IFLScience.

Акулы приближаются к людям

Результаты исследования показывают, что количество наблюдений больших белых акул у берегов Галифакса, Новая Шотландия, увеличилось в 2,4 раза с 2018 по 2022 год, а вдоль пролива Кабота, разделяющего Новую Шотландию и Ньюфаундленд – почти в четыре раза. Теперь данные указывают, что когда-то редкие в Новой Англии и Атлантической Канаде, эти гигантские морские хищники теперь встречаются все чаще, к большому удивлению рыбаков, серферов и пляжников.

Известно, что большие белые акулы (Carcharodon carcharias) обитают в обширном географическом ареале, включая большинство умеренных и субтропических прибрежных и открытых вод по всему миру, за исключением полярных регионов. Эти животные также известны своими масштабными миграциями по океанам Земли, иногда преодолевая тысячи километров всего за несколько месяцев.

Однако несмотря на страсть к путешествиям, белые акулы, как правило, остаются в пределах отдельных популяций. В предыдущих исследованиях ученые разделили акул на три основные группы:

в Южном полушарии вокруг Австралии и Южной Африки;

в северной части Тихого океана;

в Северной Атлантике.

Любопытно, что эти популяции редко пересекаются в океане и почти никогда не скрещиваются.

Почему акулы продвигаются вдоль побережья Канады?

Основной вопрос заключается в том, почему североатлантическая популяция расширяется дальше вдоль побережья Канады? В новом исследовании ученые озвучили несколько возможных объяснений.

Одним из возможных факторов называют изменение климата. Повышение температуры воздуха в Северной Атлантике приводит к повышению температуры поверхности моря и сокращению морского льда, делая воды более привлекательными для больших белых акул.

Другим возможным фактором может быть доступность добычи. В последние десятилетия популяция серых тюленей в Атлантической Канаде восстановилась благодаря природоохранным мерам. Более крупная популяция тюленей означает больше добычи, что является привлекательным предложением для этих высших хищников.

Перемещение акул также поднимает вопрос о том, следует ли жителям Восточного побережья и Канады готовиться к нападениям аку. К счастью для людей, агрессивные столкновения крайне редки, а общее число нападений в мире снижается. Например, в 2024 году во всем мире было зарегистрировано всего 47 неспровоцированных нападений акул – самый низкий показатель за почти 30 лет.

