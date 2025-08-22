Темная акула впервые напала на человека: ученые считают, что люди сами виноваты в этом

Исследователи только что зафиксировали первую гибель человека от зубов темной акулы. Результаты нового исследования указывают на то, что этот случай похоже был спровоцирован самими людьми, и он может стать не последним.

Первый задокументированный случай гибели человека от зубов темной акулы произошел в апреле 2025 года. Новые исследования вызывают у ученых опасения, что это крайне редкое нападение, вероятно, было спровоцировано самими людьми, пишет IFLScience.

Первая в истории гибель человека с участием темной акулы

По словам морского биолога и ученого из Эксетерского университета Кристиана Партона, результаты нового исследования вызывают опасения, что гибель человека в действительности могла быть спровоцирована своего рода "попрошайничеством", которое годами поощрялось тем, что люди бесконтрольно кормили акул в этом регионе.

Искусственное кормление, регулируемое и контролируемое властями, может принести огромную пользу экотуризму и местной экономике, а также улучшить восприятие акул, позволяя людям наблюдать за хищниками и проводить с ними время в воде. По словам Партона, во всем мире есть множество мест, где хорошо работают пункты снабжения, однако есть и такие, где контроль попросту отсутствует, а люди могут заходить в воду со своей едой.

Как известно, инцидент произошел в Хадере 21 апреля, когда мужчина плавал с маской и трубкой на пляже в Израиле. У мужчины была камера GoPro и ученые считают, что первый укус акулы произошел из-за того, что хищник учуял слабый электромагнитный сигнал камеры, который ошибочно принял за потенциальную добычу.

Однако этот первый укус ранил ныряльщика. Когда у него началось кровотечение, звук и обонятельные стимулы спровоцировали агрессию. В результате еще несколько акул совершили хищные укусы.

Нападение темных акул на людей

По словам исследователей, темным акулам на самом деле несвойственно нападать на людей, которые долгое время тесно взаимодействовали с ними без каких-либо смертельных случаев до нападения в апреле текущего года. В этом случае, по мнению исследователей, конкуренция, вероятно, взяла верх над инстинктами, заставив их напасть на то, что они обычно не считают добычей.

Теперь ученые предлагают ввести более строгое регулирование, чтобы предотвратить попрошайничество среди хищников, когда темные акулы подходят к людям в надежде получить объедки. Исследователи также предупредили, что необходимо принять меры для решения этой проблемы и найти способ снизить риск взаимодействия человека с акулами, не прибегая к массовому отстрелу животных.

Эксперты считают, что местным властям необходимо искоренить попрошайничество – лишь в этом случае туризм вновь станет безопасным. Отмечается, что этого можно добиться лишь путем введения и обеспечения полного запрета на искусственное кормление, а также запрета на подводную охоту, которая часто может подпитывать инстинкт акул получать пищу от людей. Наихудшим сценарием, по мнению ученых, может стать неизбирательное уничтожение хищников.

