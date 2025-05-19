Высшие хищники и люди неожиданно борются за территорию на пляже в Израиле: почему это произошло

Участок побережья Средиземного моря с золотистым песком и голубой водой могут выглядеть, как любой другой пляж, но на самом деле является «полем битвы» между людьми и грозными морскими обитателями.

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Об этом пишет PHYS.org.

В прошлом месяце участок воды в Хадере оказался в заголовках газет из-за мужчины, который слишком близко подошел к морским монстрам — в результате он был растерзан. По словам спасателей, увы, от него остались лишь кости.

Борьба за пляж между акулами и людьми

Этот участок побережья Средиземного моря оказался местом, привлекающим людей и хищников. Последних в холодное время года привлекает более теплая вода — температура здесь выше из-за вырабатываемого турбинами близлежащей электростанции. Это спровоцировало наполненное адреналином сосуществование между все более смелыми океанскими хищниками и любопытными, иногда даже беспечными людьми, которые приходят поплавать.

Теперь туристы, местные власти и эксперты по охране окружающей среды и акулам пытаются понять, как произошло взаимодействие, никогда ранее не наблюдавшееся в израильских водах, и что можно сделать, чтобы предотвратить его в будущем.

Высшие хищники океана

По словам члена подводного отряда спасательного агентства и опытного дайвера Айрин Нурит Кон, на самом деле акулы не причиняют вреда и обычно никогда не нападают, если только не чувствуют угрозы или если кто-то не проникает на их территорию.

Кон занимается дайвингом более 45 лет и наблюдала огромное количество акул, но все еще настаивает, что они вовсе не опасны, если не провоцировать хищников. Она также была частью команды, которая искала останки 45-летнего отца четверых детей, который погиб в результате нападения акулы. Эксперты теперь считают, что основная причина нападения хищников в том, что люди вторгались в их пространство и пытались трогать.

Акулы наслаждаются теплыми водами рядом с электростанцией в Хадере Фото: phys.org

Опасность в океане

Сразу после смертельного нападения местные власти установили металлические ограждения со знаками "опасно" и перекрыли подъездную дорогу в соседний заповедник цементным барьером. Спустя две недели таблички убрали и жизнь на пляже вернулась в нормальное русло.

Однако эксперты в очередной раз предупреждают: акулы — часть природы, которую стоит уважать. Еще один момент, о котором не стоит забывать людям заключается в том, что акулы — высшие хищники океана, а потому нам следует проявлять особую осторожность в том, как мы взаимодействуем с хищниками на их территории.

По словам исследователя акул Ли Ливина, на этом участке обитают темные и песчаные акулы — ранее они присутствовали здесь лишь с ноября по май. Однако изменение климата, заставляющее океан нагреваться, а также тепло от электростанции привели к тому, что в последние четыре года акулы стали более частыми гостями этого региона.

Ливин также отметила, что была шокирована нападением в прошлом месяце, но, учитывая возросшее взаимодействие между акулами и людьми, была удивлена, "что что-то не произошло раньше".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему акулы нападают на людей.