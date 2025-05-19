Вищі хижаки і люди несподівано борються за територію на пляжі в Ізраїлі: чому це сталося

Ділянка узбережжя Середземного моря із золотистим піском і блакитною водою може виглядати, як будь-який інший пляж, але насправді є "полем битви" між людьми й грізними морськими мешканцями.

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Про це пише PHYS.org.

Минулого місяця ділянка води в Хадері опинилася в заголовках газет через чоловіка, який надто близько підійшов до морських монстрів — унаслідок цього його розтерзали. За словами рятувальників, на жаль, від нього залишилися лише кістки.

Боротьба за пляж між акулами та людьми

Ця ділянка узбережжя Середземного моря виявилася місцем, що приваблює людей і хижаків. Останніх у холодну пору року приваблює тепліша вода — температура тут вища через вироблення турбінами прилеглої електростанції. Це спровокувало сповнене адреналіном співіснування між дедалі сміливішими океанськими хижаками та допитливими, подекуди навіть безтурботними людьми, які приходять поплавати.

Тепер туристи, місцева влада та експерти з охорони довкілля й акул намагаються зрозуміти, як відбулася взаємодія, яку ніколи раніше не спостерігали в ізраїльських водах, і що можна зробити, щоб запобігти їй у майбутньому.

Найвищі хижаки океану

За словами члена підводного загону рятувального агентства і досвідченого дайвера Айрін Нуріт Кон, насправді акули не завдають шкоди й зазвичай ніколи не нападають, якщо тільки не відчувають загрози або якщо хтось не проникає на їхню територію.

Кон займається дайвінгом понад 45 років і спостерігала величезну кількість акул, але все ще наполягає, що вони зовсім не небезпечні, якщо не провокувати хижаків. Вона також була частиною команди, яка шукала останки 45-річного батька чотирьох дітей, який загинув унаслідок нападу акули. Експерти тепер вважають, що основна причина нападу хижаків у тому, що люди вдиралися в їхній простір і намагалися чіпати.

Акули насолоджуються теплими водами поруч з електростанцією в Хадері Фото: phys.org

Небезпека в океані

Одразу після смертельного нападу місцева влада встановила металеві огорожі зі знаками "небезпечно" і перекрила під'їзну дорогу в сусідній заповідник цементним бар'єром. Через два тижні таблички прибрали й життя на пляжі повернулося в нормальне річище.

Однак експерти вкотре попереджають: акули — частина природи, яку варто поважати. Ще один момент, про який не варто забувати людям, полягає в тому, що акули — найвищі хижаки океану, а тому нам слід проявляти особливу обережність у тому, як ми взаємодіємо з хижаками на їхній території.

За словами дослідника акул Лі Лівіна, на цій ділянці мешкають темні та піщані акули — раніше вони були присутні тут лише з листопада по травень. Однак зміна клімату, що змушує океан нагріватися, а також тепло від електростанції призвели до того, що в останні чотири роки акули стали частішими гостями цього регіону.

Лівін також зазначила, що була шокована нападом минулого місяця, але, з огляду на взаємодію між акулами та людьми, що зростає, була здивована, "що щось не сталося раніше".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому акули нападають на людей.