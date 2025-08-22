Темна акула вперше напала на людину: вчені вважають, що люди самі винні у цьому

Дослідники щойно зафіксували першу загибель людини від зубів темної акули. Результати нового дослідження вказують на те, що цей випадок схоже був спровокований самими людьми, і він може стати не останнім.

Перший задокументований випадок загибелі людини від зубів темної акули стався у квітні 2025 року. Нові дослідження викликають у вчених побоювання, що цей вкрай рідкісний напад, ймовірно, було спровоковано самими людьми, пише IFLScience.

Перша в історії загибель людини за участю темної акули

За словами морського біолога і вченого з Ексетерського університету Крістіана Партона, результати нового дослідження викликають побоювання, що загибель людини насправді могла бути спровокована своєрідним "жебрацтвом", яке роками заохочувалося тим, що люди безконтрольно годували акул у цьому регіоні.

Штучне годування, регульоване і контрольоване владою, може принести величезну користь екотуризму і місцевій економіці, а також поліпшити сприйняття акул, даючи змогу людям спостерігати за хижаками й проводити з ними час у воді. За словами Партона, в усьому світі є безліч місць, де добре працюють пункти постачання, проте є й такі, де контроль просто відсутній, а люди можуть заходити у воду зі своєю їжею.

Як відомо, інцидент стався в Хадері 21 квітня, коли чоловік плавав із маскою і трубкою на пляжі в Ізраїлі. У чоловіка була камера GoPro і вчені вважають, що перший укус акули стався через те, що хижак відчув слабкий електромагнітний сигнал камери, який помилково сприйняв за потенційну здобич.

Однак цей перший укус поранив нирця. Коли в нього почалася кровотеча, звук і нюхові стимули спровокували агресію. У результаті ще кілька акул здійснили хижі укуси.

Напад темних акул на людей

За словами дослідників, темним акулам насправді невластиво нападати на людей, які довгий час тісно взаємодіяли з ними без будь-яких смертельних випадків до нападу у квітні поточного року. У цьому випадку, на думку дослідників, конкуренція, ймовірно, взяла гору над інстинктами, змусивши їх напасти на те, що вони зазвичай не вважають здобиччю.

Тепер учені пропонують запровадити суворіше регулювання, щоб запобігти жебрацтву серед хижаків, коли темні акули підходять до людей у надії отримати недоїдки. Дослідники також попередили, що необхідно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми та знайти спосіб знизити ризик взаємодії людини з акулами, не вдаючись до масового відстрілу тварин.

Експерти вважають, що місцевій владі необхідно викорінити жебрацтво — лише в цьому разі туризм знову стане безпечним. Зазначається, що цього можна домогтися лише шляхом введення і забезпечення повної заборони на штучне годування, а також заборони на підводне полювання, яке часто може підживлювати інстинкт акул отримувати їжу від людей. Найгіршим сценарієм, на думку вчених, може стати невибіркове знищення хижаків.

