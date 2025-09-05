Одна з найдивніших риб в океані: у неї з чола росте ріг, усіяний гострими висувними зубами

Дослідники розповіли про моторошних глибоководних риб, у яких з чола виступає дивний стрижень, усіяний висувними зубами. Новий аналіз показує, що це не просто відростки, а справжні ряди зубів, що ростуть зовні пащі.

У самців"акул-привидів" — моторошних глибоководних риб, також відомих як химери, родичів акул і скатів — з чола виступає дивний стрижень, усіяний гострими висувними зубами. У новому дослідженні вчені виявили, що це не просто нарости, а справжні ряди зубів, які ростуть зовні пащі, PHYS.org.

Дуже дивна риба в океані

За словами доктора філософії, професора біології Флоридського університету і провідного автора нового дослідження Гарета Фрейзера, вони з колегами дійшли висновку, що цей зубастий відросток, імовірно, використовується для спарювання. Лобовий стрижень, відомий як чапля (tenaculum), трапляється тільки у самців і є єдиним джерелом характерних зубів у акул-привидів. Припускають, що він використовується для захоплення самок подібно до того, як акули використовують свої зубасті пащі під час спарювання.

Під час дослідження вчені зацікавилися питанням про те, якщо химери можуть формувати зуби поза ротом, де ще вони можуть рости? Команда з Вашингтонського і Чиказького університетів, вивчала як скам'янілості, так і живі зразки, щоб розгадати цю таємницю.

На скам'янілості віком 315 мільйонів років було виявлено ланцюговий зубець, прикріплений до верхньої щелепи, із зубами, неймовірно схожими на ті, що були в роті. У сучасних химер, знайдених у затоці П'юджет-Саунд, було виявлено той самий процес росту зубів на голові, що й у сучасних акулячих щелеп.

Генетичний аналіз також підтвердив, що у тварин експресувалися ті самі гени, специфічні для зубів, що й у зубів у ротовій порожнині. Простими словами, вчені підтвердили, що зуби на дивному відростку дуже схожі на ряди акулячих зубів. Здатність формувати зуби передалася цьому відростку, ймовірно, з ротової порожнини. З часом тенакули вкоротилися, проте вони зберегли здатність формувати ротові зуби на дивному лобовому відростку.

Комп'ютерна томографія (КТ) лобової частини клешні (Tenaculum) дорослого самця плямистого щура, вкритої рядами зубів (кольору веселки) Фото: Ella Nicklin

Навіщо акулам зуби, що ростуть із чола

У дослідженні також брала участь Карлі Коен, доктор філософії з Вашингтона, і Майкл Коутс, доктор філософії з Чикаго. Команда була заінтригована дивними відростками, заповненими зубами, що ростуть із бала акули-примари. Головне питання полягає в тому: чи є тенакули, вкриті справжніми зубами, схожими на зуби в ротовій порожнині, або ж вони більше схожі на лусочки, що покривають шкіру акул.

Команда використовувала комп'ютерну томографію для аналізу викопних решток і сучасних химер. Результати надали вченим безпрецедентно детальну інформацію про розвиток зубів тенакули, які напрочуд схожі з зубами сучасних акул. Генетичні дослідження також показали, що зуби на відростку експресують гени, які трапляються тільки в справжніх зубах, але ніколи в зубчиках акулячої шкіри.

За словами Карлі Коен найхимернішим є те, що вчені ніколи не спостерігали зуби поза ротом подібним чином. Тенакулуми — це релікт розвитку, а не дивна одинична знахідка, і перший явний приклад зубчастої структури поза щелепою.

