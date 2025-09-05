Одна из самых странных рыб в океане: у нее изо лба растет рог, усеянный острыми выдвижными зубами

Исследователи рассказали о жутких глубоководных рыбах, у которых изо лба выступает странный стрежень, усеянный выдвижными зубами. Новый анализ показывает, что это не просто отростки, а настоящие ряды зубов, растущие снаружи пасти.

У самцов "акул-призраков" — жутких глубоководных рыб, также известных как химеры, родственников акул и скатов – изо лба выступает странный стержень, усеянный острыми выдвижными зубами. В новом исследовании ученые обнаружили, что это не просто наросты, а настоящие ряды зубов, растущие снаружи пасти, PHYS.org.

Очень странная рыба в океане

По словам доктора философии, профессора биологии Флоридского университета и ведущего автора нового исследования Гарета Фрейзера, они с коллегами пришли к выводу, что этот зубастый отросток, вероятно, используется для спаривания. Лобный стержень, известный как цапля (tenaculum), встречается только у самцов и является единственным источником характерных зубов у акул-призраков. Предполагается, что он используется для захвата самок подобно тому, как акулы используют свои зубастые пасти при спаривании.

В ходе исследования ученые заинтересовались вопросом о том, если химеры могут формировать зубы вне рта, где еще они могут расти? Команда из Вашингтонского и Чикагского университетов, изучала как окаменелости, так и живые образцы, чтобы разгадать эту тайну.

На окаменелости возрастом 315 миллионов лет был обнаружен цепной зубец, прикрепленный к верхней челюсти, с зубами, невероятно похожими на те, что были во рту. У современных химер, найденных в заливе Пьюджет-Саунд, был обнаружен тот же процесс роста зубов на голове, что и у современных акульих челюстей.

Генетический анализ также подтвердил, что у животных экспрессировались те же гены, специфичные для зубов, что и у зубов в ротовой полости. Простыми словами, ученые подтвердили, что зубы на странном отростке очень похожи на ряды акульих зубов. Способность формировать зубы передалась этому отростку, вероятно, из ротовой полости. Со временем тенакулы укоротились, однако они сохранили способность формировать ротовые зубы на странном лобном отростке.

Компьютерная томография (КТ) лобной части клешни (Tenaculum) взрослого самца пятнистой крысы, покрытой рядами зубов (цвета радуги) Фото: Ella Nicklin

Зачем акулам зубы, растущие со лба

В исследовании также участвовала Карли Коэн, доктор философии из Вашингтона, и Майкл Коутс, доктор философии из чикаго. Команда была заинтригована странными отростками, заполненными зубами, растущими изо ба акулы-призрака. Главный вопрос заключается в том: является ли тенакулы, покрытый настоящими зубами, схожими с зубами в ротовой полости или же они больше похожи на чешуйки, покрывающей кожу акул.

Команда использовала компьютерную томографию для анализа ископаемых останков и современных химер. Результаты предоставили ученым беспрецедентно детальную информацию о развитии зубов тенакулы, которые удивительно схожи с зубами современных акул. Генетические исследования также показали, что зубы на отростке экспрессируют гены, которые встречаются только в настоящих зубах, но никогда в зубчиках акульей кожи.

По словам Карли Коэн наиболее причудливым является то, что ученые никогда не наблюдали зубы вне рта подобным образом. Тенакулумы — это реликт развития, а не странная единичная находка, и первый явный пример зубчатой структуры вне челюсти.

