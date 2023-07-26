Носят во рту конвейерную ленту: почему акулы теряют тысячи зубов и как они остаются острыми

Исследователи обнаружили, что великие хищники океана используют эволюционную хитрость, чтобы зубы оставались острыми как бритва даже спустя десятилетия.

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Ничто не заставляет выйти из воды так быстро, как вид плавника, который виднеется над поверхностью воды. В ушах тут же играет нагнетающая мелодия из фильма "Челюсти", а сердце начинает учащенно биться. Оно и не мудрено, ведь это значит, что вам довелось столкнуться с самым грозным хищником океана, пишет Science Focus.

Исследователям известно, что на Земле обитают около 500 видов акул, различающихся по размеру, питанию и поведению. Несмотря на то, что людям наиболее известны острые зубы-треугольники больших белых акул и гигантских мегалодонов, которые давно вымерли, на самом деле форма зубов акул существенно зависит от их вида.

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Так, исследователи отмечают, что акулы-гоблины используют пронизывающие игольчатые зубы, тогда как акулы-ангелы отдают предпочтение сокрушающим сплющенным зубам, а большие белые акулы выбирают треугольные острые зубы, разрывающие добычу. При этом самыми большими зубами в океане обладали мегалодоны — их клыки порой достигали более 17 сантиметров.

Когда взрослый человек теряет зуб, по сути, игра окончена — единственное, что мы можем сделать, направиться к стоматологу, чтобы нам установили имплантат. Однако в акульем мире дела обстоят совсем иначе: эти удивительные существа способны заменять утерянные зубы в течение всей своей жизни.

Ученые отмечают, что некоторые представители этого вида, такие как акулы-молоты или тигровые акулы, за всю жизнь теряют около 35 000 зубов. Они часто выпадают или повреждаются, когда хищники охотятся, однако у акул есть несколько рядов зубов, которые выстроены в линию один за другим, а потому эти морские обитатели не боятся утратить парочку из них в погоне за едой.

Известно, что когда один из зубов акулы выпадает, другой, что находится в ряду позади него просто перемещается вперед, чтобы занять его место. Тот, что находится за ним, также движется на одно место вперед, и так далее. Простыми словами, это похоже на конвейерную ленту по производству зубов.

Изучая кошачьих акул ученые обнаружили карманы стволовых клеток в их рту, которые способны делиться и производить новые, более специализированные клетки. В конечном итоге они формируют новые зубы, которые требуются для снабжения конвейерной ленты.

Ученые также обнаружили, что аналоги генов, контролирующих этот процесс, также имеются и у людей. Теперь исследователи планируют сосредоточиться на том, чтобы понять, можно ли их активировать у людей и поможет ли это восстанавливать утраченные зубы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали редкие кадры, как полсотни акул накинулись на кита.