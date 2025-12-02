Індіана Джонс помер від заздрості: найдивовижніші акули у світі використовують хвіст замість хлиста
Дослідники розповіли про дивакуватого хижака, який збиває кавітаційні бульбашки, щоб оглушити здобич. На вигляд ці акули виглядають досить мило, але їхній хвіст неймовірно небезпечний.
Лисячі акули — одні з найбільш дивакуватих представників загону хрящових. Великі вирячені очі роблять цих акул доволі милими, проте небезпека криється в їхніх хвостах. Відомо, що хвости лисячих акул можуть досягати 3 метрів завдовжки, що становить близько половини довжини їхнього тіла. Хвости мають вигляд хлистів і діють так само, створюючи настільки різкі перепади тиску, що це призводить до утворення кавітаційних пухирців — скупчень випаровуваної води, які генерують світло, звук і тепло, пише IFLScience.
Акули використовують хлисти
Більшу частину часу хвости лисячих акул повільно рухаються з боку в бік, поки вони просуваються в товщі води. Однак усе змінюється, коли настає час полювання. Напад лисячої акули відомий як "хлист хвостом" і його можна розділити на чотири етапи:
- підготовка — акула кидається на здобич;
- удар — акула згинає хвіст, щоб на великій швидкості змахнути ним над головою;
- відновлення — хвіст повертається у вихідне положення;
- збір здобичі — акула поїдає оглушену здобич.
За словами першого автора дослідження, Джеймі Кнауба з Флоридського Атлантичного університету, у дослідженні 2024 року вони з колегами виявили анатомічні особливості акул, що забезпечують цей "хлист хвостом". Під час дослідження вчені вивчили 10 особин лисячої акули — від ембріона до дорослої акули. Сканування показало значні зміни в мінералізованій мікроархітектурі хребців лисячої акули залежно від віку.
Вчені також виявили, що анатомія і мікроструктура значно різняться по всьому тілу і між групами розвитку — ембріональними, молодими й дорослими особинами лисячої акули. У результаті вчені вважають, що хребці лисячих акул розрізняються за анатомією, а також за кількістю і розташуванням мінералів, що і забезпечує механічні потреби в ударах хвостом.
Полювання за допомогою хвоста
Тривалий час учені підозрювали, що лисячі акули використовують хвости під час полювання, проте ця поведінка не була описана. У 2013 році дослідники вивчили 25 записів нападів пелагічних лисячих акул. Відеозаписи показали, що вони справді використовували свої хвости для полювання, виснажуючи сардин ударами хвоста в будь-який час доби
Автори стверджували, що удари були такої сили, що викликали дифузію розчиненого газу з товщі води, утворюючи бульбашки. Це може відбуватися за допомогою кавітації, за якої об'єкт рухається у воді зі швидкістю, достатньою для зниження локального тиску води нижче тиску пари, утворюючи бульбашки.
Раціон лисячих акул
Відомо, що лисячі акули проводять час глибоко під водою в пошуках кальмарів і восьминогів, однак, коли сонце сідає, вони піднімаються до поверхні, де полюють на стадну рибу — оселедець, скумбрію і сардин.
