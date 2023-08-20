Біля берегів Великої Британії з води вистрибнула величезна акула: це вдалося зафіксувати (фото)

Цей вид акул є вимираючим видом, і місцевий фотограф побачив її вперше за останні 5 років.

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Фотограф Джошуа Педлі, який займається зйомкою дикої природи, у п'ятницю, 18 серпня, став свідком того, як величезна лисяча акула вистрибнула з води біля узбережжя Уельсу. Він зміг зафіксувати цей момент на камеру, пише The Sun.

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За словами Педлі, коли він вирушив на човні в море разом з іншими туристами, то побачив неймовірне видовище. За кілька метрів від човна з води вистрибнула величезна лисяча акула. За оцінками фотографа, вона мала в довжину від 5 до 6 метрів, а максимальний розмір таких акул якраз і сягає 6 метрів.

"У цієї акули хвіст майже такої ж довжини, як і все її тіло. Акула тричі вистрибувала з води і це був воістину чудовий досвід спостереження за цим морським мешканцем. Я вперше за 5 років спостерігав за лисячою акулою", — каже Педлі.

Фотограф Джошуа Педлі, який займається зйомкою дикої природи, у п'ятницю, 18 серпня, став свідком того, як величезна лисяча акула вистрибнула з води біля узбережжя Уельсу Фото: The Sun

Лисячі акули є видом, що вимирає, і занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, до якого заносяться види живих істот, що зникають на Землі. Такі акули харчуються рибою і кальмарами, використовуючи свій хвіст як хлист, щоб або оглушити свою здобич.

Біля берегів Великої Британії ще 1982 року змогли спіймати лисячу акулу вагою 146 кг, і відтоді цей рекорд не було побито. За останні тижні біля берегів Великобританії місцеві жителі стали часто спостерігати появу величезних акул.

Лисячі акули є вимираючим видом і досягають у довжину до 6 метрів Фото: Wikipedia

Фокус уже писав про те, що на канадські пляжі викидається рекордна кількість білих акул, і вчені вважають, що це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.

Також Фокус писав про те, що в США виявили акулу, яка не повинна була перебувати в цьому районі. Адже цей вид акул насправді мешкає в декількох сотнях кілометрів.

Нагадуємо, що океан розсікає риба, здатна жити 100 років і харчуватися стоячи на голові. Представники цього виду вважалися давно вимерлими, поки вчені знову не виявили її біля східного узбережжя Африки, як уже писав Фокус.