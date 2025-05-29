Одни из самых грозных хищников в океане удивили ученых: неожиданно поделились едой (видео)

В новом исследовании ученые наблюдали за питанием двух видов акул в океане и обнаружили нечто любопытное — животные, похоже, не проявляли никакой агрессии друг к другу, когда питались на дне океана.

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Об этом говорится в журнале Frontiers in Fish Science, пишет Popular Science.

Наша планета является домом для невероятного количества видов акул — в общей сложности науке известно около 500 видов, многие из которых являются охотниками, а не падальщиками, особенно те, что живут в открытом океане. Например, большие белые акулы (Carcharodon carcharias) подстерегают свою добычу снизу, в то время как рифтовые акулы, живущие ближе к берегу, преследуют добычу в более мелких расщелинах. Тем не менее небольшая часть рациона большинства акул все еще состоит из расчленения уже мертвых животных. Более того, порой эти обычно одиночные охотники даже питаются падалью группами.

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Акулы неожиданно поделились едой

В новом исследовании ученые из гавайского университета в Маноа заметила и описала необычное скопление акул, которые собирались вместе, чтобы поесть разлагающуюся тушу неопознанного животного.

По словам соавтора исследования Молли Скотт, насколько известно, это впервые, когда ученым удалось задокументировать агрегацию тигровых акул и океанических длиннокрылых акул, которые одновременно и мирно питаются падалью. Эти виды редко встречаются вместе в дикой природе из-за совершенно разных мест обитания, которые они занимают.

Океанические длиннокрылые акулы (Carcharhinus longimanus) — высоко мигрирующий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Взрослые особи достигают 1,8 метра в длину и проводят большую часть времени в океанах в одиночку. Их предпочтительная среда обитания в открытом океане затрудняет изучение биологами, однако они собираются в группы около Большого острова Гавайи в весенние и летние месяцы.

Тигровые акулы (Galeocerdo cuvier) немного крупнее и достигают около 3-4 метров. Они также более прибрежные и, как настоящие местные жители, живут в водах вокруг Большого острова круглый год. По словам Скотт, на самом деле эти два вида пересекаются в океане невероятно редко.

Акулы удивили ученых

В апреле 2024 года туристическая лодка заметила сильно разложившуюся тушу примерно в 10 километрах от западного побережья Большого острова. Зрители на борту наблюдали за кормлением в течение 8,5 часа, заметив по меньшей мере девять океанических белоперых акул и пять тигровых акул.

По словам Скотт, они наблюдали до 12 отдельных акул периодически питались очень маленькой, сильно разложившейся тушей. Хотя до 12 отдельных акул периодически питались очень маленькой, сильно разложившейся тушей, ученые не наблюдали никакой агонистической меж- или внутривидовой агрессии. Авторы исследования отмечают, что это было неожиданно — ученые предполагают, что какое-то агонистическое поведение должно существовать, когда так много акул пытаются кормиться вокруг такой маленькой туши. Но, похоже, все особи знали свое место в социальной иерархии.

Скорее всего, из-за своего большего размера тигровые акулы были самым доминирующим видом во время этой групповой охоты на падаль. Все тигровые акулы, за исключением одной самки поменьше, и две самые крупные океанические длиннокрылые акулы чаще всего питались непосредственно тушей.

Более мелкие акулы в основном оставались под поверхностью, питаясь объедками, которые уплывали прочь. По словам команды, этих акул потенциально привлекали объедки и отрыжки, оставленные более крупными тигровыми акулами. Кроме того, могли быть и другие причины, по которым акулы получали первые кусочки пищи.

Новые перспективы

Одним из ограничений этого конкретного исследования является то, что оно часто встречается в движущихся водоемах. На следующий день тушу не удалось обнаружить, поэтому исследование проводилось в течение короткого периода времени.

Несмотря на это, команда считает, что, учитывая размер туши и количество присутствующих акул, это исследование может дать новое представление об отношениях и социальных взаимодействиях между видами акул, которые обычно не обитают в одних и тех же водах. Это открытие также может предложить новый взгляд на акул для нас, людей, поскольку они не бездумные людоеды, какими их представляют.

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