"Поезд к Рождеству": стоит ли смотреть украинскую комедию

На днях в украинский прокат вышел сиквел прошлогоднего хита "Поезд в 31 декабря" под названием "Поезд к Рождеству". Украинский кинематограф второй год подряд создает фильм для новогоднего настроения.

О чем фильм "Поезд к Рождеству" 2025

Несколько героев становятся частью общей истории в период перед Рождеством. Их объединяет путешествие в одном поезде, который следует во Львов. По традиции, герои выясняют отношения, обретают надежды, реализовывают мечты, влюбляются или навсегда расстаются. Словом, все как всегда в картинах данного жанра — без сюрпризов.

"Поезд к Рождеству" — это сиквел прошлогоднего кассового фильма "Поезд в 31 декабря". Зрители снова встретятся с героями первой ленты – проводником Николаем Ивановичем (Станислав Боклан), его дочерью — начальником поезда Ольгой (Анна Кузина), а еще — с работниками вагона-ресторана Павловной (Лилия Ребрик) и Петровичем (Юрий Горбунов).

Последние усиленно что-то "мутят" с меню и ценами и много переживают.

Трейлер фильма "Поезд к Рождеству" 2025

Вокруг ключевых героев "нарастают" второстепенные: героиня Антонины Хижняк, мечтающая женить на себе обеспеченного кандидата в мужья, совершенно не желающего менять свой холостяцкий статус, ее конкурентка, тоже претендующая на сердце несговорчивого жениха, а еще — представители творческой сферы, которые планируют выступать с детским хором во Львове, бабушка, празднующая Рождество 7 января, жена военного и ее ребенок.

Все эти герои знакомятся в пути, ведь им предстоит отмечать Рождество, о чем, впрочем, они еще не знают.

В картине также фигурируют MONATIK, Тарас Цимбалюк и DziDzio (им досталось по камео).

Стоит ли смотреть фильм "Поезд к Рождеству" 2025

У отечественных кинематографистов опыт создания таких фильмов невелик, а если сказать честнее — минимальный. Видно, что стараются ориентироваться на традиции и клише семейных праздничных фильмов зарубежных коллег. Чувствуется, что хотят наполнить зрителей праздничным настроением в меру возможностей. Очевидно, что прилагают усилия, чтобы оправдать ожидания людей.

Все это похвально, ведь снимать рождественское кино нужно учиться и впоследствии уметь, ведь это одна из важных ниш и популярный киножанр во всем цивилизованном мире.

На сегодняшний день нецелесообразно сравнивать украинские праздничные комедии с популярными мировыми кинохитами. Критерии для сравнения слишком нерелевантные. Вызывать эмоции и выдавливать слезу — не такое простое дело, особенно, когда экспертиза по теме слишком мала.

Но мы здесь — чтобы поддержать украинский кинематограф, ведь он все еще в начале пути.

