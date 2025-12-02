"Найбагатша жінка світу": якою вийшла драмеді з Ізабель Юппер

Якщо коротко — фільм про те, як дорого іноді обходиться емоційне наповнення, і чому гроші власне не роблять людину щасливою.

Для наповнення потрібні контекст, енергія, розвинений емоційний інтелект, уміння розпоряджатися ресурсами, відчувати тенденції, мати смак і, головне — достатній рівень байдужості до думки суспільства. Останнє, як відомо, дається найважче. А ще належить вийти за рамки звичного кола. Бо звичне — це рутина, нехай і в інтер'єрах розкоші.

Отже, спадкоємиця гігантської косметичної імперії Маріанна Феррер (давайте зробимо вигляд, що не здогадуємося, про яку знамениту косметичну імперію йдеться) — уже в поважному віці. Вона керує радою директорів і зовсім недавно була названа найбагатшою жінкою у світі.

Її життя нудне і передбачуване. Дні розписані по годинах. Задушливі зустрічі з урядовцями, чиновниками і главами великих компаній проходять на тлі вікових болів у тілі. Ні найвищий соціальний статус, ні предмети мистецтва, ні лестощі оточення давно не радують Маріанну. Це все — не більше, ніж щоденна рутина. У неї немає головного — нових емоцій.

Одна фотосесія для журналу "Егоїст" усе змінює за кілька годин. Маріанна знайомиться з фотографом П'єром-Аленом (Лоран Лафітт).

Він вирізняється зайвою прямотою, якщо не сказати хамством. Фотограф дозволяє собі критикувати зовнішній вигляд Маріанни, лаяти її волосся, "схоже на мертву тварину", примушує її переодягнути штани, грубить обслуговуючому персоналу. Загалом, поводиться безпрецедентно вульгарно.

Як не дивно, така поведінка чіпляє Маріанну в найкращому сенсі, адже вона вибивається зі звичного контексту. Вона вирішує почати вкладати гроші в талант П'єра-Алена. Фотограф стає фаворитом Феррер. Він приходить до будинку сім'ї без запрошення, їде відпочивати на літню віллу спадкоємиці в компанії свого бойфренда і сім'ї Маріанни.

Там П'єр-Ален дозволяє собі регулярне хамство, від якого коробить родичів Маріанни, але не її саму. Вона тільки веселиться і заохочує нового "друга" до ще більш вульгарної поведінки.

Загалом Маріанна витратила на свого протеже близько мільярда.

Творці картини ввічливо повідомили глядачам, що те, що відбувається на екрані, має дуже віддалений зв'язок з історичними подіями та реальними персонажами, хоча і згадали, що стрічку знято за мотивами історії, яка відбувалася в житті.

Ну, що сказати? Ізабель Юппер чудово вписалася в роль найвідомішої спадкоємиці бізнес-імперії у Франції. Втім, вона — акторка, чия участь у касті за замовчуванням гарантує гарне кіно.

Глядачі можуть розраховувати на динамічну стрічку, сюжет якої дасть змогу зазирнути в бекграунд наймасштабнішого світського скандалу Франції, до якого було втягнуто чимало топ-чиновників П'ятої республіки і не тільки...

