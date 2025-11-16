"Ти — космос": рецензія на фільм про останніх закоханих на Землі

У кінотеатрах країни виходить науково-фантастична картина режисера Павла Острікова "Ти — космос". Вітчизняний фільм, який отримав міжнародне визнання, нарешті прийшов до українських глядачів.

У Києві відбулася масштабна прем'єра стрічки, де показали копію картини з похибкою, а саме — без перекладу французької мови. Таким чином присутні на заході глядачі думали, що відсутність перекладу — це унікальна авторська задумка режисера. Однак, за власним зізнанням режисера, сталася помилка, і копії просто переплутали.

До слова, найперша українська прем'єра стрічки Острікова відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю в жовтні 2025 року. На ОМКФ фільм отримав Гран-прі та спеціальну згадку міжнародного журі.

Фокус побував на події та розповідає про одну з найочікуваніших українських прем'єр 2025 року.

Трейлер фільму Павла Острікова "Ти — космос"

Про що фільм Павла Острікова "Ти — космос"

Андрій (Володимир Кравчук) — космічний кур'єр, чия робота полягає в доставці ядерних відходів із Землі на супутник Юпітера Каллісто. Два роки займає шлях на Каллісто і два — назад, на Землю.

Вдома Андрія ніхто не чекає, отже, таке життя йому підходить. Єдиний співрозмовник Андрюхи — робот Макс, "налаштований транслювати почуття гумору".

Раптово наша планета вибухає, людство гине, а Андрій залишається один на шляху до супутника Юпітера. Так міжпланетний кур'єр стає останньою людиною на Землі або, точніше, поза Землею.

Однак історія Андрія ще не закінчена. Йому належить закохатися і прожити свою особисту велику історію.

Варто зазначити, що "Ти — космос" — перший сайфай-фільм в українському кіновиробництві. Своєю появою картина переводить вітчизняний кінематограф на наступний щабель розвитку, адже створити бюджетну наукову фантастику вдало — це рідкісне явище, якраз — на межі наукової фантастики.

Робот Макс власною персоною

Усі події фільму відбуваються всередині космічного корабля "Горизонт", створеного в стилі ретро-фантастики 1960-х -70-х років. Інтер'єр корабля чимось нагадує про фільм "Чужий". Великі кнопки на пульті управління, однорукий робот-комп'ютер, чиє пересування здійснюється по рейковій колії, крісло пілота, що більше нагадує ретро-крісло стоматологічного кабінету.

Зрозуміло, що ці хитрощі були застосовані через обмежений бюджет, але загальне тло фільму зовсім не виглядає бідно. Острікову вдалося домогтися стильної ретро-естетики і виглядає все так, немов так і було задумано.

Автор картини робить акцент не на технічних спецефектах (зі зрозумілих причин), а на діалогах і гуморі, що має неочікуваний, але інтригуючий вигляд дисонансу, зважаючи на загальний концепт сюжету.

Глобально, перед нами — унікальна моновистава в жанрі сайфай з театральним актором у головній ролі. І в цьому випадку ми, мабуть, уперше в історії українського кіно маємо справу з режисером, який поставив на інтелектуальну гру та діалоги, а не на елементарний гумор, доступний більшості.

